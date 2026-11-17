“Il tema del littering in generale, specialmente nella forma della dispersione di lattine e di bottiglie di plastica Pet, è molto sentito dagli italiani. In questo ambito, il sistema di deposito viene percepito come l’unico vero strumento in grado di dare una risposta concreta ai nuovi standard”. Lo ha detto Roberto Ciccone, Senior Researcher Swg, nel corso del convegno nazionale organizzato a Palazzo dell’Informazione a Roma, ‘Verso un Drs italiano: Esperienze europee, scelte regolatorie e condizioni operative per un deposito cauzionale al servizio dell’economia circolare’, promosso da Reloop Platform e dalla campagna A Buon Rendere – molto più di un vuoto, con anche Teha Group (Knowledge Partner) e Adnkronos (Event & Communication Partner).



Pubblicato il 17 Novembre 2026