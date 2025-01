Richiamati i pinoli sgusciati ‘Mister Sibamba’ venduti all’Eurospin: cadmio oltre i limiti

(Adnkronos) – Rischiamo per i 'pinoli sgusciati 100 grammi' prodotti con marchio Sibamba e commercializzati da Eurospin Italia. I lotti richiamati per "presenza di cadmio oltre i limiti di legge", come riposta il sito del ministero della Salute, sono: 4304; 24310; 24312; 24318; 24320; 24323; 24332; 24333; 24338; 24340; 24341. Il nome del produttore è Mocerino Frutta Secca Srl. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Gennaio 2025