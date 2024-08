Ricercato per omicidio da 19 anni, scappa e diventa poliziotto

(Adnkronos) – Era ricercato per omicidio da 19 anni. Durante la latitanza, era diventato un agente di polizia. E' l'incredibile caso che per quasi 2 decenni è rimasto irrisolto in Messico. Gli US Marshals hanno preso in custodia Antonio Riano nello stato messicano di Oaxaca. L'uomo era ricercato per un omicidio commesso in Ohio, negli Usa, nel 2004. Il delitto era stato compiuto a Hamilton, a una trentina di km da Cincinnati. Il killer aveva fatto perdere le sue tracce e si era spostato in Messico. Lì, era riuscito a entrare addirittura nel corpo della polizia municipale della città di Zapotitlan Palmas, in un reparto che comprendeva appena 10 uomini: la carenza di risorse, secondo le autorità cittadine, ha impedito in passato di verificare il curriculum e la fedina penale dell'agente Riano. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Agosto 2024