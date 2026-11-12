Ricerca sul tumore al pancreas, a Foggia si gioca il quadrangolare Gianni Cicolella

Sabato 21 novembre, alle ore 15.00, al CUS – Centro Universitario Sportivo di Foggia, si scende in campo per sostenere la ricerca e affrontare il tumore al pancreas. Francesca Romana e Luca Cicolella, in collaborazione con l’Associazione ‘Nastro Viola’ e il CUS Foggia, organizzano per il terzo anno consecutivo un quadrangolare di calcio a otto intitolato al giornalista foggiano Gianni Cicolella, scomparso nel 2018 proprio a causa di un cancro al pancreas, con l’intento di raccogliere fondi per la ricerca e far luce su una patologia che colpisce sempre più ed è complicata da riconoscere e curare.L’evento si inserisce nelle iniziative previste per il mese della consapevolezza sul tumore al pancreas e in prossimità del 19 novembre, Giornata Mondiale del tumore al pancreas. Il cancro al pancreas, infatti, è nella maggior parte dei casi asintomatico o presenta sintomi non facilmente associabili ad una patologia grave. Questo porta ad un ritardo nella diagnosi e all’impossibilità di agire per fermare il decorso di un tumore violento. Chi viene colpito di tumore al pancreas ha un tasso di sopravvivenza di molto inferiore alle altre neoplasie. L’associazione Nastro Viola, che unisce parenti e amici di pazienti che non hanno potuto sconfiggere questa malattia, è impegnata a livello nazionale nella raccolta fondi per il sostegno alla ricerca e alla attività di informazione. La prevenzione, che Nastro Viola sostiene quotidianamente, è un’arma importante per affrontare questa malattia.



Pubblicato il 12 Novembre 2026