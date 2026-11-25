La storia di Matteo Materazzi e Maura Soldati è all’origine di un percorso di collaborazione scientifica tra Italia e Stati Uniti sulla ricerca contro la Sclerosi laterale amiotrofica (Sla). Il percorso, avviato, negli Usa, nato dalle domande di una famiglia si è sviluppato attraverso il confronto con la comunità scientifica. Il ruolo di Matteo e Maura nel portare il progetto in Italia viene riconosciuto dalla ricercatrice Sabrina Paganoni, che ha visto in Matteo e Maura un vero e proprio catalizzatore che ha permesso di portare questa iniziativa anche nel nostro Paese. La loro esperienza è stata raccontata nel corso di ‘La promessa 2026’, la maratona live organizzata per sostenere la ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica, promossa da Aisla, Associazione italiana Sla.



Pubblicato il 25 Novembre 2026