“Senza il supporto della qualità della persona la tecnologia è fine a sé stessa. Il miglioramento tecnologico è un’ottima cosa, ma dietro c’è sempre l’essere umano”. Sono le parole dell’ex arbitro internazionale Roberto Rosetti che ha partecipato alla premiazione di Rhivolution in Care, il bando promosso da ViiV Healthcare e giunto alla sua seconda edizione, portando la propria testimonianza su come la tecnologia possa essere ‘rivoluzionaria’ in ogni settore, dallo sport alla cura, ma sempre sotto la guida dell’essere umano.



Pubblicato il 24 Novembre 2026