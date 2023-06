Ricerca dell’UniFg per combattere il batterio killer dell’asparago

L’università di Foggia mette a punto un progetto di ricerca per salvaguardare l’asparago di Capitanata, che presto otterrà la Dop e soprattutto per debellare un lepidottero killer di questa coltura. Partner del progetto sono, tra gli altri, Coldiretti, Futuragri e i suoi associati, e l’ateneo di Bari.

Il cosside dell’asparago è il principale nemico di questa coltura in termini di rese produttive e di qualità del prodotto.

I danni dell’insetto, dovuti alla distruzione delle radici da parte delle larve, possono pregiudicare la prosecuzione della coltura dopo i primi 2-3 anni e l’avvio di nuovi impianti nella stessa zona. Danni maggiori, negli ultimi anni, si sono registrati soprattutto in provincia di Foggia, che con 8.000 ettari di coltura, produce il 60% degli asparagi italiani. I

ricercatori del Dipartimento Dafne dell’Università di Foggia hanno identificato il feromone sessuale dell’insetto, finora sconosciuto; i ricercatori del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell’Università di Bari, invece, hanno individuato ceppi di nematodi e funghi entomopatogeni in grado di indurre elevati livelli di mortalità larvale.



Pubblicato il 8 Giugno 2023