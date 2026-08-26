Riccione, torna a lavoro il cameriere 17enne dello scontrino con lo “sputo nelle uova”: “Va perdonato, è giovane”

(Adnkronos) – Era diventato famoso per aver scritto sullo scontrino destinato a una turistain vacanza a Riccione: "Questa mi ha rotto il c… brucia le uova e sputaci dentro". Dopo che la notizia – con tanto di foto – ha fatto il giro del mondo, il cameriere 17enne protagonista della vicenda è tornato a lavoro al termine di tre giorni di sospensione. La decisione è stata presa dal titolare del Victor Lab, che così ha deciso di concedere al ragazzo una seconda possibilità. "Il perdono è la cosa più bella che si può dare ad un ragazzo di 17 anni per farlo crescere in modo sano – ha detto il proprietario del locale, Luciano Colono, in un video apparso sul suo profilo personale sui social – si chiama “per dono”, dare un dono a qualcuno che ha sbagliato per fargli capire. Chi di noi, da minorenne non ha fatto cose sbagliate? E chi di noi da minorenne per le cose sbagliate che ha fatto, poi, non ha ricevuto il perdono?", ha spiegato dopo che aveva lanciato un sondaggio proprio tra i suoi follower per chiedere se quella del reintegro fosse o meno una buona idea. Il titolare del locale aveva infatti pubblicato sui social un video con la domanda "perdonare o licenziare il cameriere?", interpretando un cliente particolarmente esigente e richiamando un piatto "con lo sputo". E alla fine è arrivato il reintegro per il 17enne.

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Pubblicato il 26 Agosto 2026