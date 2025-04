Ribaltone meteo e cinque giorni di pioggia sull’Italia, le previsioni

(Adnkronos) – Piogge e temporali in arrivo sull'Italia. Dopo il sole degli ultimi giorni, sulla Penisola ecco tornare quindi il maltempo. Un vero e proprio 'ribaltone' a partire da domenica, che porterà con sé un netto cambio dello scenario meteo. Ad essere colpiti saranno prima Nord-Ovest e Toscana, poi il resto del Centro. E le perturbazioni potrebbero durare per ben cinque giorni. Queste le previsioni degli esperti per la giornata di oggi, sabato 12 aprile, e per i giorni a venire. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma un cambiamento totale dello scenario nei prossimi giorni. In queste ore stiamo vivendo un piccolo anticipo della stagione estiva con sole prevalente, temperature anche oltre i 27-28°C, mari calmi, venti deboli e creme solari ad alta protezione. Eh sì, perché il sole a metà aprile scalda e brucia la pelle come a Ferragosto. Non tutti lo sanno, ma dobbiamo usare la protezione 50, anche perché si tratta della prima tintarella, quella più a rischio scottature. Nelle prossime ore il tempo sarà infatti ottimo e inviterà ad uscire, passeggiare sulla spiaggia (per fare il bagno è un po’ presto in quanto, in questo periodo, l’acqua ha ancora valori molto bassi e il mare si ricorda dell’inverno), fare escursioni in montagna o recarsi dove più piace: il sole sarà, solo a tratti, disturbato da un sottile carico di limo, la sabbia del deserto in risalita dal Nord Africa e da velature giallognole ma, in pratica, avremo un sabato quasi estivo. Dalla sera, però, arriveranno delle piogge e dei temporali: dalla crema solare ad alta protezione dovremo, dunque, passare agli ombrelli o, meglio, dagli ombrelloni agli ombrelli: la Domenica delle Palme vedrà un ribaltone meteorologico al Nord-Ovest e sulla Toscana con un peggioramento graduale che porterà fenomeni anche forti soprattutto dalla sera. Questa prima perturbazione sarà solo l’antipasto di un lungo menu bagnato: sono previsti almeno 5 giorni di piogge diffuse, andrà meglio solo al Sud. Fino a giovedì le perturbazioni atlantiche colpiranno il settentrione, la Toscana e poi anche il resto del Centro, specie versante tirrenico, e localmente potrebbero cadere almeno 200-250 mm, il quantitativo di pioggia che cade in tutta la Primavera. Prepariamoci dunque a chiudere gli ombrelloni e ad aprire gli ombrelli; prima però, mettiamo tanta crema solare per questo anticipo effimero di Estate italiana. Sabato 12. Al Nord: nubi in aumento, clima mite. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: sole e caldo per il periodo. Domenica 13. Al Nord: peggiora con piogge da ovest verso est. Al Centro: peggiora in Toscana. Al Sud: sole e caldo per il periodo. Lunedì 14. Al Nord: maltempo. Al Centro: piogge diffuse. Al Sud: piogge sparse, perlopiù deboli. Tendenza: 5 giorni di pioggia, specie al Nord e Tirreniche. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Aprile 2025