Ribaltone meteo, a Pasqua e Pasquetta arriva la primavera

(Adnkronos) – Finalmente sole e caldo dopo il maltempo che in questi giorni ha flagellato il Centro-Sud con neve e crollo delle temperature da pieno inverno. "Le previsioni meteorologiche per Pasqua e Pasquetta quest’anno non seguiranno gli adagi popolari che vogliono questi due giorni festivi storicamente caratterizzati dall’instabilità atmosferica, perché domenica 5 e lunedì 6 aprile in Italia arriverà finalmente la Primavera. Dopo un inverno caratterizzato da forti contrasti termici e barici, con temporali, alluvioni e raffiche di vento in tutta Italia e un illusorio intermezzo primaverile, dal 20 febbraio al 15 marzo, l’Italia si prepara finalmente a ritrovare il sole pieno", spiegano in una nota gli esperti del sito 'iLMeteo.it'. "Il fine settimana festivo proporrà un drastico 'ribaltone' atmosferico rispetto alla gelida Settimana Santa. La transizione sarà netta: si passerà, in poche ore, da una fase di maltempo invernale allo sbocciare definitivo della Primavera. L'espansione di un promontorio anticiclonico garantirà cielo sereno e un'impennata termica – continua iLMeteo.it – con valori massimi che si assesteranno in modo omogeneo tra i 22°C e i 25°C da Nord a Sud. Sia la domenica di Pasqua che il lunedì di Pasquetta sembrano dunque destinati a regalare condizioni ideali, contraddicendo il pensiero comune che associa frequentemente questo periodo festivo alle piogge rovina-scampagnate". Secondo un’analisi climatica de iLMeteo.it relativa al periodo pasquale negli ultimi 50 anni, dal 1976 al 2025, la pioggia a Pasqua è una conseguenza della dinamicità della primavera. "In questo periodo – spiegano i meteorologi Lorenzo Tedici e Mattia Gussoni nella nota – l'Italia diventa una zona di convergenza tra l'aria fredda dal Nord Europa e quella calda subtropicale (i cosiddetti 'scambi meridiani'), creando le condizioni ideali per l'instabilità atmosferica e, anche a causa del riscaldamento globale, per eventi sempre più estremi".

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Pubblicato il 4 Aprile 2026