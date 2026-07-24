Riapre l’area giochi della Villa Comunale di Cerignola

Ha riaperto, l’area giochi della Villa Comunale, al termine degli interventi che hanno interessato l’installazione di giochi nuovi, sicuri e inclusivi, la realizzazione del manto erboso con pavimentazione antitrauma e il rinnovamento dell’arredo urbano.Uno spazio completamente riqualificato, restituito alle famiglie e ai più piccoli come luogo di incontro, socialità e condivisione, nel quale costruire nuove relazioni e nuovi ricordi.

Il progetto, finanziato interamente con risorse del bilancio comunale per un importo complessivo di 240.000 euro, comprende anche il completo rifacimento dei servizi igienici pubblici. I relativi lavori saranno ultimati entro il prossimo 31 luglio.«Quando abbiamo immaginato questo momento collettivo per celebrare la restituzione alla città di un luogo nel quale tutti siamo cresciuti e abbiamo costruito le prime amicizie e i primi ricordi, non ci aspettavamo una partecipazione così straordinaria. Vedere i bambini correre verso l’area giochi e riempire la Villa Comunale è stato bellissimo ed emozionante», ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici, Vincenzo Merra.

«Questa risposta da parte della cittadinanza conferma che lo sforzo progettuale ed economico dell’Amministrazione si traduce in ricadute concrete e positive sul territorio e sulla qualità della vita della nostra comunità. Restituiamo alla città uno spazio rinnovato, sicuro e accessibile, che potrà tornare a essere vissuto pienamente da tutte le famiglie».

La serata è proseguita con il concerto di Iva Zanicchi, volto storico della musica italiana e vincitrice per tre volte del Festival di Sanremo. Ad accogliere l’artista sul palco è stata l’assessora al Turismo e ai Grandi Eventi, Teresa Cicolella, che ha tracciato un primo bilancio del cartellone estivo “Cerignola Summer Mood”.«Il concerto di ieri ha confermato la bontà delle nostre scelte. Abbiamo costruito un cartellone capace di rivolgersi alle famiglie, ai giovani e al pubblico più adulto. L’esibizione di Iva Zanicchi, pur essendo stata pensata soprattutto per le generazioni più mature, è riuscita a coinvolgere e unire persone di tutte le età, trasformando la Villa Comunale in uno dei cuori pulsanti della città».

«Abbiamo iniziato con una Piazza Duomo gremita per lo spettacolo di Francesco Cicchella, abbiamo proseguito con Fred De Palma, protagonista dei più recenti successi estivi, e abbiamo concluso il mese di luglio con una delle interpreti più rappresentative della musica italiana. Ma il “Cerignola Summer Mood” non si ferma qui: il cartellone si arricchirà di nuovi appuntamenti nel mese di agosto. Presto annunceremo altre sorprese», ha concluso Cicolella.



Pubblicato il 24 Luglio 2026