Riapre la Biblioteca Comunale Michele Lecce

Il Comune di San Giovanni Rotondo, nel corso di un anno difficile come il 2020, ha lanciato una manifestazione di interesse in co-progettazione e firmato l’affidamento per la gestione della Biblioteca Comunale Michele Lecce.Una prassi già adottata da tanti comuni dal nord al sud Italia, anche sul nostro territorio provinciale (vedi Vico del Gargano e Apricena).Per una gestione in grado di spaziare su tutti i versanti del mondo culturale, la cooperativa Cantieri di Innovazione Sociale, capofila del raggruppamento che si è aggiudicato la manifestazione di interesse, ha riunito attorno a sé associazioni socio-culturali del calibro di Legambiente, Presidio del Libro di San Giovanni Rotondo, Provo.Cult, Oskene-Oltre la scena, Venti da Sud. Sono state coinvolte anche Gargano Vita, Green Solution e Patto Consulting del progetto FA C.A.L.L. (Cultura, Ambiente, Legami e Legalità), e la compagine resta aperta e pronta a coinvolgere altre organizzazioni del territorio.L’obiettivo condiviso è quello di rendere la Biblioteca un polo culturale partecipato, dinamico, trasversale e innovativo, queste le parole del Sindaco Crisetti e dell’assessore Cafaro.Il fulcro della struttura restano i libri. I volumi presenti al suo interno saranno resi fruibili secondo le più moderne dinamiche di catalogazione e sarà possibile la consultazione online per verificarne la disponibilità anche da remoto. Il prestito potrà avvenire in biblioteca (solo su prenotazione), oppure a casa, tramite il servizio di prestito a domicilio.Appena le condizioni sanitarie lo permetteranno, saranno organizzati eventi per tutte le fasce d’età, esaltando il valore dei libri anche attraverso la loro declinazione tramite l’arte della parola e della gestualità (teatro e poesia), delle immagini e dei suoni (cinema e musica), del cambiamento che la cultura può generare nella società (a partire dalla tutela dell’ambiente fino ad arrivare ai temi dell’innovazione sociale e digitale).Intanto, a partire da giovedì 28 gennaio, saranno attivati i servizi di prestito librie sala studio contingentata, entrambi solo previa prenotazione telefonica al numero 0882.415751 nei giorni e nelle fasce orarie di seguito specificate.Il ritiro dei libri in prestito in sede sarà attivo lunedì e mercoledì, dalle 9.00 alle 13.00 e tutti i pomeriggi dalle 16.00 alle 19.00, sempre previa prenotazione telefonica.La sala studiosarà aperta in modalità contingentata dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. L’accesso sarà regolato tramite prenotazione telefonica.La consultazione dei testi sarà consentita solo tramite personale addetto, che attiverà apposito protocollo di sicurezza.A tutela della salute pubblica e per prevenire e contrastare la diffusione del virus sarà momentaneamente sospesa la consultazione di quotidiani e periodici.

Condividi sui Social!