Riapre il Teatro Mercadante: “Sarà una stagione in grande stile”

“Il 28 ottobre riapre il Teatro Saverio Mercadante di Cerignola e lo farà con una stagione da ricordare. Ridoniamo a Cerignola un luogo di cultura, di scambio, di fermento e dopo aver effettuato i lavori di messa a norma dell’immobile riconsegniamo alla città una struttura storica”.

Il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, annuncia l’imminente apertura del Teatro Comunale ubicato in piazza Matteotti a tre anni dalla chiusura imposta per la mancata agibilità. La conferenza stampa di inaugurazione è fissata per il 28 ottobre, alle ore 11:00, alla presenza del direttore artistico, che illustrerà il programma dell’intera stagione teatrale e darà avvio alla campagna abbonamenti con una madrina d’eccezione. “La nostra scelta per la direzione artistica è ricaduta su uno dei figli più illustri di questa terra: il noto conduttore Rai e attore Savino Zaba con nostra grande gioia ha deciso di assumere un impegno con la sua città e si è già messo al lavoro per costruire un ricco e prezioso calendario di appuntamenti. Il titolo scelto per la rassegna 2022/2023 è “Un teatro per tutti”, perché asseconderà ogni gusto e ogni esigenza dei cittadini”. “Ad affiancare Savino Zaba – aggiunge l’assessore alla cultura Rossella Bruno – ci sarà Giulia Traversi, un’altra figlia della nostra terra che ha collaborato con il Teatro Nazionale della Toscana e che è membro del collettivo Al. Di. Qua – Artist Alternative Disability Quality Artists, la prima associazione italiana di categoria di lavoratrici e lavoratori del mondo dello spettacolo portatrici di corpi disabilitati. L’offerta culturale che illustreremo il 28 ottobre sarà variegata e adatta ad ogni tipo di pubblico, con importanti iniziative collaterali ed un nuovo modo di concepire il teatro”.

L’inaugurazione del teatro Mercadante avverrà il 28 ottobre 2022: alle 11:00 vi sarà la conferenza stampa riguardante la stagione teatrale con l’apertura della campagna abbonamenti e con il disvelamento degli ospiti; in serata il “battesimo” con Antonella Ruggiero e Cosimo Damiano Damato con “Elettroshock”; l’indomani, il 29 ottobre, spazio al Premio Letterario Nicola Zingarelli dell’associazione Motus nell’anno del centesimo anniversario della pubblicazione del volume unico del dizionario italiano; la tre giorni di inaugurazione si chiude il 30 ottobre, alle ore 21:00, con Orchestra Suoni del Sud che porterà in scena la Cavalleria Rusticana del cerignolano d’adozione Pietro Mascagni.

“L’Amministrazione comunale- concludono Bruno e Bonito- ha deciso di sviluppare un programma culturale di notevole spessore artistico e musicale nell’intento di promuovere ed incrementare le risorse socio-culturali della città anche attraverso la promozione di spettacoli, corsi, attività seminariale e concorsi. Il programma che renderemo pubblico il 28 ottobre, approntato in stretta sinergia con il Teatro Pubblico Pugliese, renderà giustizia alla fame di cultura di questa città”.

