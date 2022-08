Riapre alla città il museo delle arti e tradizioni popolari “M. Capuano”

Riaprirà martedì 30 agosto il museo delle arti e tradizioni popolari “M. Capuano”. Il museo raccoglie le testimonianze sulle tradizioni, arti e mestieri di San Giovanni Rotondo, offre un quadro incisivo ed efficace delle tradizioni popolari della città, e costituisce un importante punto di riferimento per la conservazione e la tradizione della memoria storica del territorio.L’evento, che si svolgerà a partire dalle ore 19.00 nel cortile interno del museo “M. Capuano” in Piazza De Mattias, vedrà gli interventi delle autorità presenti e dei professionisti del settore, e saranno illustrate alla cittadinanza le varie attività socio-culturali da realizzarsi in struttura.«Ripartiamo dalla cultura con la riapertura di un polo importante della nostra città, attraverso un percorso di scoperta delle nostre tradizioni più antiche. Finalmente il museo torna visitabile da tutti i cittadini e i turisti»ha spiegato il sindaco Michele Crisetti.Sarà possibile accedere al museo dalle ore 19.00 alle ore 22.00. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Condividi sui Social!