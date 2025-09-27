Riapertura della Magna Capitana, c’è una nuova data nell’anno nuovo

La Magna Capitana resta una grande struttura chiusa riguardo a cui si hanno poche certezze. La biblioteca di Foggia è stata ancora al centro di un affollato incontro, ieri sera, presso la sala Darwin del Museo di Scienze. L’architetto Tonia Orsitto, parte del comitato per la riapertura, ha comunicato alcuni punti nell’assemblea cittadina che ha riunito associazioni e rappresentanti politici. Per il Comune di Foggia il consigliere Francesco Strippoli, per la Regione Puglia la consigliera Rosa Barone, Daria Cascarano coordinatrice provinciale di Fdi. A che punto siamo? “Della Magna Capitana sono stati sbloccati i finanziamenti, stilati i progetti, ci risulta che sia arrivato anche il parere dei Vigili del Fuoco”, ha detto Orsitto. Un finanziamento complessivo di circa 1 milione e 500mila euro ma, esattamente, non si sa quando saranno appaltati i lavori restanti né, tantomeno, quali siano stati già ultimati. Potrebbero essere stati utilizzati solo 300mila euro dei 700mila già previsti dalla Regione, mentre il resto del finanziamento è più recente. Dunque, complessivamente, si brancola nel buio.

Rosa Barone, tuttavia, ha riportato qualche notizia agli astanti in base a quanto riferitole dall’assessora Viviana Matrangola: “Mi ha detto che lunedì sarà sua cura darmi un appuntamento per venire a Foggia”. E ha letto un passaggio scritto dall’assessora a proposito del cronoprogramma di Asset, il braccio operativo della Regione incaricato di mettere in pratica i suoi progetti, fra cui quello di cui parliamo.

L’ultimo incontro di Asset con i Vigili del Fuoco- ha comunicato Barone- è stato il 15 settembre, e ha permesso di concordare una “riapertura parziale” degli spazi aperti al pubblico e relativi al piano rialzato, al primo piano e al secondo. Il cronoprogramma annunciato (era stato richiesto a gran voce dal comitato nell’ultimo sit-in davanti alla Magna Capitana) prevede: la procedura d’appalto entro settembre 2025, l’aggiudicazione e la consegna dei lavori entro ottobre, il completamento di una prima fase entro dicembre. Questa prevederebbe, appunto, la riapertura parziale. Il completamento dei lavori, dalla voce di Rosa Barone, è previsto “a marzo 2026”. Qualcuno ha richiesto, a proposito della visita a Foggia dell’assessora barese, anche la presenza del Rup e di un rappresentante di Asset.

Varie le proposte emerse negli intervenuti. Giorgio Cislaghi ha chiesto più chiarezza su procedura e capitolati con “accesso agli atti”, ha richiamato il caso fiera, chiusa per lavori e “smantellata”. Maurizio Marrese del Wwf ha evidenziato i simboli di identità perduti o a rischio, dall’Ovile, all’istituto di Cerealicoltura all’Archivio. Ha proposto il coinvolgimento delle scuole e dell’università in questa mobilitazione. “I nostri politici spesso, verso Bari, non vanno oltre un certo confine. Ma come è possibile che se i tifosi del Foggia protestano sotto il Comune per una cosa che non interessa tutta la città si presentano alcuni assessori e qui, invece, non ci sono?”.

A questo punto Francesco Strippoli – consigliere comunale, memore anche delle battaglie della società civile da lui portate avanti nel tempo- ha ricordato che il Comune si è costituito parte civile contro Amiu Puglia. Non discutendosi di ambiente in quella sede, commissione consiliare di cui è parte, ma di cultura e strutture culturali, ha aggiunto: “Si può portare la questione in consiglio comunale con un ordine del giorno, dovete espandervi e occupare quanti più spazi possibile”. A difesa della struttura anche i rappresentanti dell’Unione degli studenti, presenti in sala. Sfiorato anche il tema della “digitalizzazione” per cui ha precisato l’architetto Orsitto: “Non se ne parla in nessun atto ufficiale”. Il prof Saverio Russo ha esortato, a questo proposito, a non mescolare le questioni: “I fondi speciali sono già digitalizzati da tempo, è un percorso che va avanti”. Ha sollecitato, inoltre, a non “strumentalizzare politicamente la questione per fini elettorali”, in particolare per le regionali perché “non si può rimandare tutto alla nuova giunta”. Mario Nobile, referente del comitato, ha aggiunto che la politica dovrebbe “occuparsi” anche di questo.

Paola Lucino



Pubblicato il 27 Settembre 2025