Riaperto a Foggia il Centro per Anziani “Nicola Palmisano”

È stato riaperto in concomitanza con la Festa dei Nonni, dopo i lavori di manutenzione resisi necessari dopo la lunga chiusura risalente al periodo del Covid 19, il Centro Polivalente per Anziani ‘Nicola Palmisano’ in Via E. Pestalozzi 5.

Sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30, con attività educative, di socializzazione e animazione, ludiche e ricreative, culturali e occupazionali e laboratori ludico-espressivi e artistici affidati ad operatori addetti all’assistenza, educatori e animatori sociali, in presenza programmata anche di un assistente sociale. 40 gli iscritti selezionati dal personale dell’Ambito Territoriale di Foggia tra quelli che hanno partecipato al bando lanciato il 9 luglio scorso -riservato ai residenti in città che hanno compiuto il 65° anno di età, idonei alla vita di comunità e autosufficienti- e che non prevede alcun termine, per favorire l’accesso nel tempo a chiunque ne abbia i requisiti. La gestione delle attività e dei servizi è stata affidata al Consorzio Opus ed a una rete di realtà affiliate del Terzo Settore.

Al taglio del nastro e alla cerimonia di riapertura, particolarmente attesa dal quartiere e dalla città tutta per l’importanza che il Centro riveste e per le finalità sociali, hanno partecipato -tra i numerosi presenti- la sindaca Maria Aida Episcopo, l’assessora alle Politiche Sociali Simona Mendolicchio, l’arcivescovo mons. Giorgio Ferretti, il personale dell’Ambito Territoriale di Foggia, il presidente della Commissione Politiche Sociali Italo Pontone ed altri assessori e consiglieri comunali e regionali e parlamentari ed altre autorità espressione del territorio.

“I nostri ‘giovani’ ultrasessantacinquenni ritrovano da oggi una casa comune dove riunirsi, avere momenti positivi di aggregazione, allegria e sana convivialità, giocare, svolgere attività motorie e tanto altro. Siamo particolarmente contenti e soddisfatti pure per la conclusione di un iter estenuante che ha messo a dura prova anche i lavoratori più resistenti. Grazie agli assessorati alle Politiche sociali, ai Lavori Pubblici, all’Ambiente, alle strutture tecniche e al personale coinvolto a vario titolo, che hanno profuso il loro impegno per questa riapertura così importante per ognuna e ognuno di noi” le parole della sindaca Maria Aida Episcopo.

“Oggi è una giornata molto importante, molto emozionante e molto attesa per noi. Ci aspettiamo che questo Centro sia un luogo dove possano partire una serie di iniziative, servizi e relazioni a favore degli anziani, delle famiglie, della comunità e infonda un nuovo entusiasmo in persone che magari stanno vivendo momenti di solitudine. Il calendario di attività sarà molto ricco ed è un ulteriore motivo di soddisfazione, al termine di una strada tutta in salita ma che siamo riusciti a percorrere fino in fondo” spiega l’assessora Simona Mendolicchio.



Pubblicato il 3 Ottobre 2026