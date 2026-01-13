Riaperta dopo 15 anni la Biblioteca comunale “Marasca”

Dopo quindici anni di chiusura, Troia riapre la sua Biblioteca comunale e restituisce alla città uno spazio che torna a essere presidio culturale, luogo di incontro e strumento di crescita collettiva. La Biblioteca comunale “Francesco Paolo Marasca”, che lo stesso intellettuale troiano a cui è intitolata definiva nel 1981 “casa della cultura”, ha riaperto ufficialmente le porte con una partecipazione ampia e sentita da parte della comunità e delle istituzioni.

La riapertura rappresenta l’esito di un progetto fortemente identitario, voluto e sostenuto dall’amministrazione comunale, che dà seguito alle indicazioni emerse dal Bilancio partecipativo dei Ragazzi, strumento avviato dal Comune di Troia – tra i primi in Italia – per coinvolgere direttamente gli studenti nelle scelte pubbliche. Ed è stata proprio la biblioteca, intesa come spazio di studio, socialità e creatività, a raccogliere il consenso più ampio tra i giovani.

La nuova Biblioteca comunale “Marasca” – Spazio ludico-creativo nasce con l’ambizione di diventare un punto di riferimento stabile per il territorio, capace di tenere insieme lettura, formazione, attività educative e partecipazione civica. Un luogo pensato non solo per custodire libri, ma per generare relazioni, idee e senso di appartenenza.

All’inaugurazione, svoltasi sabato pomeriggio, era presente un articolato parterre istituzionale. Tra gli interventi, quello dell’onorevole Giandonato La Salandra, che ha ricordato come libri e biblioteche rappresentino spesso ciò che più profondamente resta nel percorso di vita delle persone. Citando Gaetano Salvemini, il deputato di origini troiane ha sottolineato come la cultura sia ciò che rimane quando si mette da parte il nozionismo, richiamando il valore del piacere della conoscenza e delle esperienze emotive legate alla lettura e alla condivisione delle idee.

Sulla centralità dei presìdi culturali nei territori periferici si è soffermato anche il presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, evidenziando come biblioteche, luoghi di socialità e legalità siano fondamentali per la formazione dei giovani e per la tenuta delle comunità locali. Nobiletti ha inoltre rimarcato il ruolo di un’amministrazione capace di investire risorse economiche e visione politica in contenitori culturali come la Biblioteca “Marasca”, definita un’opportunità restituita all’intera collettività.

Per Graziamaria Starace, consigliera regionale e assessora alla Cultura del Comune di Vieste, la riapertura della biblioteca ha restituito “vita” a un edificio che torna a essere luogo d’incontro e fiducia, soprattutto in una provincia segnata dal rischio di spopolamento. Subito dopo il taglio del nastro, ha osservato Starace, l’ingresso entusiasta di bambini, ragazzi e cittadini ha dato la misura concreta del valore sociale dell’intervento.

Il sindaco di Troia, Francesco Caserta, ha letto al pubblico una lettera dei fratelli di Franco Marasca, che hanno espresso soddisfazione per la riapertura della biblioteca, definendola “uno spazio di libertà e confronto, una porta aperta sul mondo e un’occasione di crescita collettiva”. Il primo cittadino ha quindi rivendicato la scelta dell’amministrazione di investire fondi comunali aggiuntivi rispetto al budget iniziale di 10 mila euro previsto dal Bilancio partecipativo dei Ragazzi, per portare a compimento un progetto nato dall’ascolto dei giovani.

Caserta ha infine invitato studenti e cittadini a vivere quotidianamente il nuovo spazio: “La cultura genera conoscenza e la conoscenza genera coscienza – ha detto –. Frequentare questo luogo vi aiuterà a formarvi e ad affermarvi in futuro”.

Tra gli altri interventi, quello di Falina Marasca, moglie di Franco Marasca, che ha ricordato come per troppi anni la comunità troiana sia stata privata della propria biblioteca civica, fondamentale per il raggiungimento di una reale democrazia culturale. La dirigente scolastica Giovanna Amendola, in rappresentanza dell’Istituto comprensivo “Virgilio Salandra”, ha assicurato l’impegno della comunità scolastica a frequentare e animare il nuovo spazio.

Ha preso la parola anche Gabriella Berardi, direttrice del Polo Biblio Museale di Foggia, che comprende la Biblioteca regionale “La Magna Capitana”. Citando il Manifesto Unesco per le biblioteche pubbliche, Berardi ha richiamato il ruolo della biblioteca come “creatrice di comunità” e ha sottolineato l’importanza di una gestione affidata a professionisti del settore. Nel ruolo di biblioteca capofila della rete territoriale, “La Magna Capitana” affiancherà la “Marasca” con consulenze, formazione e supporto operativo.

La Biblioteca comunale “Marasca” sarà aperta dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30. Tra gli elementi identitari del nuovo allestimento figurano il logo ispirato al Rosone simbolo di Troia e l’installazione artistica “L’albero narratore”, ideata e realizzata da Paolo Grenzi e Paolo Lops. Segni concreti di un progetto che punta a fare della cultura un motore di comunità e futuro.



Pubblicato il 13 Gennaio 2026