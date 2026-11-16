Revolut, anno a due facce in Italia: da record clienti a data breach e amministrazione giudiziaria

(Adnkronos) – L’amministrazione giudiziaria disposta oggi, lunedì 16 novembre, dal Tribunale di Milano per carenze nei controlli antiriciclaggio rappresenta il culmine di un anno a due facce per Revolut in Italia. Nel nostro Paese la banca digitale (che opera nello spazio economico europeo tramite la licenza lituana di Revolut Bank UAB) ha registrato negli ultimi anni una crescita esponenziale, con la quota dei 6 milioni di clienti retail annunciata a ottobre, salendo al terzo posto tra gli istituti di credito nostrani per numero di clienti insieme a Bper (l’ambizione è quella di guidare la classifica, aveva detto Nicola Vicino, general manager italiano), mentre l’Italia è diventata il quarto mercato al mondo per il gruppo e il secondo per il segmento dedicato alle aziende.

Revolut ha così oltrepassato il 10% di penetrazione del mercato in Italia. Un’espansione trainata dall’apertura della succursale italiana, dall’introduzione dell’IBAN domestico e di servizi come i pagamenti F24 e gli addebiti diretti SEDA, con la raccolta sui depositi arrivata a 1,2 miliardi di euro.

Ma Revolut è finita al centro delle cronache anche per diverse criticità. Ad aprile l’Antitrust aveva irrogato sanzioni per circa 11 milioni di euro alle società del gruppo (provvedimento contro cui la società ha annunciato ricorso) per pratiche commerciali scorrette legate alla scarsa trasparenza sui costi e sulle caratteristiche delle “azioni frazionate”, alle modalità relative ai blocchi dei conti correnti e alle informazioni sull’IBAN italiano.

Recentemente la piattaforma è finita sotto i riflettori anche per un pesante blackout legato ai disservizi dell’infrastruttura di Google Cloud, che ha interessato sia le infrastrutture interne che esterne della fintech. L’interruzione aveva mandato in tilt per diverse ore l’accesso all’app, i pagamenti con carta e i trasferimenti di denaro per milioni di utenti a livello internazionale e anche in Italia, non solo nel caso di Revolut, riaccendendo il dibattito sui rischi di concentrazione tecnologica.

Il provvedimento odierno, che riguarda solo le attività italiane, non interrompe l’operatività ordinaria della banca per i correntisti, ma inserisce amministratori nominati dal Tribunale. L’obiettivo è sanare le lacune di Revolut nei presidi antiriciclaggio. La Procura di Milano, ritenendo la banca “fortemente permeabile a soggetti riconducibili a contesti mafiosi o condannati per gravi delitti”, ha richiesto e ottenuto dal Tribunale di Milano l’applicazione della misura dell’amministrazione giudiziaria specificando che “i compiti e i poteri degli amministratori sono esclusivamente concentrati sulle aree nelle quali si sono manifestate le criticità”.

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Pubblicato il 16 Novembre 2026