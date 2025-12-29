Revocato lo sciopero degli operatori a Casa Sollievo della Sofferenza, sospesa modifica contratto

Le organizzazioni sindacali del comparto della sanità, al termine di una lunga riunione convocata dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, hanno revocato lo sciopero degli operatori dell’ospedale ‘Casa Sollievo della Sofferenza’ di San Giovanni Rotondo, in provincia di FOGGIA, struttura fondata quasi settanta anni fa da padre Pio, proclamato per il prossimo 9 gennaio. Lo ha reso noto la stessa Regione. Contestualmente, la direzione strategica della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza ha accolto l’invito del governatore e dell’assessore alla sanità Raffaele Piemontese, a non modificare il contratto di lavoro applicato al personale del comparto sanitario. Questo è il fulcro dell’agitazione sindacale degli operatori sanitari. Infatti, per le difficoltà economiche dell’ospedale era stata annunciata dalla dirigenza una modifica della tipologia del contratto per i 2500 dipendenti (da quello collettivo nazionale della Sanità Pubblica a quello della Sanità Privata e delle Case di Cura Private) con il rischio di una fuga di medici, dirigenti sanitari e operatori in genere verso altre aziende sanitarie pubbliche e strutture che garantiscono condizioni contrattuali più stabili e vantaggiose. Di qui la fiaccolata dei giorni scorsi per le vie di San Giovanni Rotondo e la proclamazione dello sciopero per il 9 gennaio oltre all’annuncio di una serie di ‘messe in mora’ e diffide nei confronti della dirigenza. All’incontro di ieri sera hanno partecipato, oltre alle organizzazioni sindacali e al presidente Emiliano e al vicepresidente Piemontese, il presidente della Task Force per l’occupazione, Leo Caroli, il direttore del Dipartimento Salute, Vito Montanaro, il direttore generale della Casa Sollievo della Sofferenza, Gino Gumirato, e il direttore amministrativo della Asl FOGGIA, Michelangelo Armenise. ”L’incontro di oggi ha consentito un confronto approfondito e responsabile tra la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza e le organizzazioni sindacali”, ha dichiarato Emiliano al termine della riunione. “Le parti hanno manifestato la comune volontà di individuare una soluzione condivisa, rinviando le decisioni finali entro il prossimo mese di gennaio”. Inoltre, il direttore del Dipartimento Salute, Vito Montanaro, ha evidenziato la possibilità che, a partire da gennaio 2026, vi sia la disponibilità a integrare le somme mensilmente erogate, nell’ambito del tetto delle prestazioni previste dal contratto in vigore. ”L’impegno della Regione è quello di garantire continuità assistenziale ai cittadini e, allo stesso tempo, tutelare il lavoro e la dignità professionale di chi ogni giorno assicura cure e servizi sanitari”, ha aggiunto l’assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese. ”Il percorso avviato oggi – ha concluso – va in questa direzione: creare condizioni di stabilità che consentano di superare le criticità emerse e di individuare una soluzione condivisa, nel rispetto dei lavoratori e del diritto alla salute”.



Pubblicato il 29 Dicembre 2025