Revocata l’amministrazione giudiziaria per il Foggia Calcio

Il Tribunale di Bari ha a nnu l l ato l’amministrazione giudiziaria per il Foggia Calcio, che er a stata imposta dal maggio 2025 i n ba se a l Codice antimafia. L a s oci et à inf o rm a che que s t o decreto di revoca è s t ato rilasciato oggi dalla terza sezione penale del tribunale, o pera n te c o m e Tribunale della prevenzione. Nel d o cu m ento, v ie ne ev i d e n zi a to come il tribunale a bbia mes so in l u c e i l successo del programma di ri s ana m en t o e supp o rto aziendale . Acc ogl i e n d o i p u nt i s oll e vat i du r ant e l’ ult i m a udienza dall ’ a vvocato della Societ à Calcio Foggia 1920 srl, R o be r to d e Rossi, il tribunale ha d ichi a ra to che non e s i stono pi ù l e condizi o n i per un’ulteriore estensione dell’amministrazione giudiziaria e che le c i rcos ta n z e leg a li e f attual i che av e v ano gi us ti f ic ato la m i s ur a n on suss is tono p i ù. Vincenzo Vito Chionna, professore e avvocato, ha ricoperto per oltre un anno il ruolo di amministratore giudiziario della societ à, p e r cu i la societ à esp ri me gratitudine “per la c o ll a b o r a z i one fruttuosa e il lavoro svolto” insieme all ’ avvocato de Rossi. I risu l t a ti del l ’ amministra z i o n e giudiziari a e d e ll ’ attuale propriet à sara n no pre s en tati giovedì 23 giugno alle 12, durante una conferenza allo stadio Zaccheria , d ov e verranno di s c uss i anche i prossimi passi da seguire dopo la r e vo c a. Il Foggia Calcio era stato sottoposto a quest a mis u ra s ec on d o la norm a t i v a a nt i maf ia (essendo il primo caso in Italia di una societ à calcistica) a seguito delle intimidazioni subite da dirigenti e gio ca to r i tra il 2023 e il 2024.