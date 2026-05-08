Reumatologia, il 12 maggio a Bari workshop su presa in carico integrata

(Adnkronos) – Si terrà il 12 maggio 2026 a Bari alle 14 presso la sede della Regione Puglia in via Gentile, il workshop istituzionale 'Genere, reumatologia e presa in carico integrata: un modello assistenziale per la donna con malattia reumautica', iniziativa dedicata allo sviluppo di percorsi di cura più equi e personalizzati. L'evento – infoma una nota – riunirà istituzioni regionali, clinici, management sanitario, farmacisti e associazioni pazienti per aﬀrontare in modo integrato il tema della medicina di genere applicata alle malattie reumatologiche immunomediate, patologie che colpiscono in misura signiﬁcativa la popolazione femminile con impatti rilevanti sulla qualità della vita, sulla maternità, sul lavoro e sul benessere psicologico. I modelli assistenziali tradizionali di cura sono ancora poco orientati alle diﬀerenze di genere: l'obiettivo dell’evento – si legge – è la costruzione di percorsi integrati personalizzati capaci di rispondere in maniera ancora più eﬃcace ai bisogni clinici e psicosociali delle pazienti, migliorando al tempo stesso equità di accesso e appropriatezza delle cure. Particolare attenzione sarà dedicata anche al ruolo delle pazienti e delle associazioni, con un coinvolgimento diretto in modo da far emergere criticità nei percorsi diagnostici e terapeutici, contribuire alla deﬁnizione di modelli assistenziali più aderenti ai bisogni reali e favorire una maggiore appropriatezza nell’accesso alle cure. Il programma prevede interventi istituzionali dei vertici regionali, relazioni scientiﬁche e una tavola rotonda multi-stakeholder che metterà a confronto tutti gli attori del sistema sanitario pugliese, dalle direzioni strategiche delle aziende sanitarie ai professionisti coinvolti nella presa in carico. La responsabilità scientiﬁca dell’evento è del prof. Florenzo Iannone, direttore della Uoc di Reumatologia del Policlinico di Bari e membro della Società italiana di reumatologia, che rappresenta un passaggio strategico nel percorso che porterà alla deﬁnizione di un consensus paper regionale sulla medicina di genere nelle malattie reumatologiche, destinato a orientare la programmazione sanitaria dei prossimi anni. L'evento è organizzato da Sanitanova Srl con il contributo non condizionante di Ucb Pharma SpA e con i patrocini di Anmar – Associazione nazionale malati reumatici, Apmarr – Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare, Sir – Società italiana reumatologia, Asl Bari, Asl Brindisi, Asl BAT, Asl Lecce, Asl Taranto, Irccs Casa Sollievo della Soﬀerenza, Policlinico di Foggia, Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico di Bari.

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Pubblicato il 8 Maggio 2026