Rettore Tor Vergata: “Raggiunti 34.491 iscritti, 82% tasso di occupazione”

La policy avviata nell'Ateneo premia l'Università di Roma Tor Vergata che registra un tasso di iscritti per il 2022-2023 "pari a 34.491" ed "un tasso di occupazione pari all'82%". A rilevarlo è stato il Magnifico Rettore dell'Università di Roma Tor Vergata, Nathan Levialdi Ghiron, nel corso del suo intervento alla cerimonia di inaugurazione del nuovo Anno Accademico 2023-2024, oggi a Roma, alla presenza dei ministri dell'Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, e della Salute Orazio Schillaci., e della presidente della Corte Suprema di Cassazione, Margherita Cassano. "Noi vogliamo essere, e saremo sempre, a fianco delle studentesse e degli studenti nella loro formazione universitaria, umana, culturale e professionale; insieme a loro, lavoreremo per studenti concorrere a costruire un mondo più equo e solidale" ha detto il Rettore. "Con vero senso di soddisfazione rilevo quanto questo approccio venga apprezzato constatando che il nostro Ateneo ha raggiunto una numerosità di iscritti pari a 34.491 per l’anno accademico 2022/23 con un tasso di occupazione dell’82% ed è tra i primi in Italia (5° posto) per qualità del Dottorato evidenziando, così, una sempre maggiore attrattività dei diversi corsi di studio. La creazione della Scuola di Dottorato, inoltre, sottolinea il nostro impegno continuo per migliorare la formazione avanzata" ha aggiunto Levialdi Ghiron. "Questa nuova iniziativa – ha indicato il Magnifico Rettore – contribuirà ulteriormente al rafforzamento della nostra reputazione accademica. Particolare favore e interesse ha incontrato tra gli studenti la recente attivazione dei Corsi di Laurea in Psicologia Generale, dello Sviluppo, del Genere e del Comportamento Sociale, in Metodi e Modelli per Data Science, in Astrophysics and Space Science". —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Novembre 2023