Restituiti i due punti di penalizzazione e classifica riscritta

La Lega pro tramite comunicato ufficiale ha annunciato ieri la restituzione dei due punti di penalizzazione al Calcio Foggia, pubblicando la classifica aggiornata con i rossoneri che salgono al settimo posto in classifica e guadagnano automaticamente la qualificazione ai playoff anche in caso di sconfitta non influirebbe se non sulla posizione di classifica. La Lega nel suo comunicato ha spiegato che ha accettato il riesame e missiva del Calcio Foggia, determinando ‘l’improcedibilità ai sensi e per gli effetti di cui al 4° comma della citata norma transitoria, del giudizio pendente e la caducazione delle sanzioni comminate e nello specifico la caducazione

della sanzione comminata al club dalla Corte Federale D’Appello di due punti di penalizzazione’ La classifica nei primi undici posti, dal secondo al decimo accederanno alla fase dei playoff. è la seguente: 1° Bari 75, 2° Catanzaro 64; 3° Avellino 64; 4° Palermo 63; 5° Virtus Francavilla 56; 6° Monopoli 56; 7° Foggia 51; 8° Monterosi 51; 9° Turris 49; 10° Picerno 49; 11° Juve Stabia 46. Un Foggia che dovrà vedersela domenica alle 17.30 contro l’Avellino in cerca di punti pesanti per blindare la terza posizione e tentare di scavalcare il Catanzaro che diversamente avrà vita facile contro una Vibonese già condannata alla retrocessione e squadra che essendo non molto distante dalla città calabrese difficilmente infierirà. Le casistiche per la squadra foggiana, sono però molteplici, in caso di vittoria manterrebbe la settima posizione a prescindere da ciò che fanno le squadre che stanno dietro, in caso invece di sconfitta del Foggia e delle rispettive vittorie di Monterosi, Turris e Picerno, ma anche della stessa Juve Stabia, il Foggia sarebbe lo stesso qualificato ma come decimo e sfiderebbe la quinta del proprio girone, diversamente con un pari ed in caso di passi falsi delle altre dirette concorrenti, potrebbe mantenere la stessa posizione p al massimo perderne una laddove una tra Monterosi o Turris vincere, si ritroverebbe al nono posto ma davanti al Picerno in caso di vittoria dei molisani ed almeno un pari. (Ph. Calcio Foggia).

