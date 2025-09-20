‘Restanza’, ad Accadia la prima summer school d’Italia

La prima summer school nazionale sulla “restanza, l’area interna dei Monti Dauni” sarà realizzata ad Accadia, piccolo comune in provincia di Foggia. Un progetto presentato presso l’ateneo di Foggia promosso dall’associazione “La Torre dell’Orologio – Accadia”, in collaborazione con il Comune. Si terrà dal 22 al 28 settembre e si svolgerà nel Palazzo Maselli. “Si può cominciare a pensare in modo diverso il destino delle aree interne – commenta il professor Salvatore Pece, presidente dell’associazione nazionale di cultura polivalente la torre dell’orologio Accadia – Restanza è una fusione tra restare, resistenza e speranza. E’ la speranza di chi ha deciso di restare per sviluppare, crescere, opponendosi a quella logica che sembra predominare, anche a livello di programmi governativi, che vede le aree interne come aree inevitabilmente destinate alla scomparsa. Fa soffrire. Sembra di stare nella poesia di Ungaretti ‘si sta come d’autunno sugli alberi le foglie’, come se questi paesi vivessero un tempo sospeso il cui destino ultimo è quello di scomparire. Ma non è quello che dimostrano i processi demografici. Le aree interne, le comunità possono rinascere e hanno bisogno di risorse e della sinergia tra società civile ed istituzioni”. “Il ruolo che hanno avuto le istituzioni è stato quello di creare i presupposti della rinascita culturale, sociale ed economica delle nostre comunità – osserva il sindaco Agostino De Paolis. Accadia si è assunta il ruolo di fare da linea trainante di tutte le comunità dei Monti Dauni. Ricordo che negli anni 70 la rinascita della provincia di Foggia è partita proprio da tutti i piccoli comuni, non solo dei Monti Dauni anche del Gargano”.



Pubblicato il 20 Settembre 2025