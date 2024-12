‘Report’ si ferma a 8,4% di share, il caso Boccia non traina gli ascolti tv

(Adnkronos) – Il caso Boccia non tira più come prima. Dopo il 14% di share raggiunto dalla prima puntata di 'Report', in onda il 27 ottobre su Rai 3, i nuovi audio dell'affaire Boccia-Sangiuliano al centro dell'appuntamento di ieri, 8 dicembre, hanno totalizzato l'8,4% di share. Caso Boccia a parte, dalla seconda puntata di 'Report' alla penultima, in onda il primo dicembre, il programma mantiene un trend costante che oscilla tra l'8 e il 9% di share. 'Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso 2' su Rai 1 ha intanto vinto gli ascolti di prima serata di ieri, 9 dicembre, con 2.861.000 telespettatori e il 16,6% di share. Su Canale 5 la serie 'Tradimento' ha registrato 2.353.000 telespettatori con il 14,3% di share, mentre su Nove 'Che tempo che fa' ha sfiorato i 2 milioni di telespettatori (1.948.000) totalizzando il 10,1% di share. Su Italia 1 'Le Iene' hanno registrato 1.200.000 telespettatori e l'8,8% di share. Poco sotto con l'8,4% 'Report', visto da 1.561.000. Su Rete 4 'Zona Bianca' ha raggiunto 606.000 telespettatori e il 4,4% di share. Su Rai 2 '9-1-1 Lone Star' 655.000 telespettatori con il 3,5% di share. Su La7 il film 'L’uomo della pioggia' ha registrato 351.000 telespettatori con il 2,1% di share. Su Tv8 il film 'Twilight' è stato visto da 269.000 telespettatori, totalizzando l'1,6% di share. Nella fascia access prime time, 'Affari Tuoi' su Rai 1 ha invece raggiunto 5.208.000 telespettatori con il 26,3% di share. Su Canale 5 'Paperissima Sprint' ha ottenuto 2.632.000 telespettatori con il 13,2% di share. Su Italia 1 'N.C.I.S. Unità Anticrimine' ha intrattenuto 1.334.000, totalizzando il 6,8% di share. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Dicembre 2024