Report, Piervincenzi e Di Pasquale aprono la nuova edizione: “Siamo qui a difendere il programma”

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“Buonasera e bentornati a Report. Ripartiamo da qui, dallo storico Studio 2 di via Teulada”. Si apre così la nuova edizione di Report, in onda stasera, domenica 8 novembre, su Rai3, con Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale alla conduzione dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci. “Siamo appena entrati nel nostro trentesimo anno di vita e noi siamo ancora qui. La squadra di Report è sempre la stessa, quella che si è formata nel tempo e che con le sue inchieste ha sempre dato forza al marchio, prima sotto la guida di Milena Gabanelli e poi di Sigfrido Ranucci”, ha detto Di Pasquale, ripercorrendo poi le vicende che hanno coinvolto il programma durante l’estate e le polemiche legate al nome di Ranucci.

“Su quello che è successo quest’estate è stato scritto e detto di tutto e di più. Forse qualcuno sperava che Report venisse cancellato insieme alla sua storia trentennale e alla sua autonomia. Invece noi siamo rimasti qui, a difendere il programma e a lavorare con lo stesso spirito di sempre, nonostante ogni sorta di pressione e strumentalizzazione. Non è stato facile, anzi è stato doloroso sul piano umano, ma non su quello professionale. Perché la linea resta quella di sempre: un Report libero, indipendente e rigoroso”, ha aggiunto la conduttrice. A concludere, prima di lanciare il primo servizio, ‘Un mare di plastica’, è stato Piervincenzi: “Quello che cambia è che siamo in due a condurre e a lanciare il meraviglioso lavoro dei nostri inviati, coordinati da due storici autori del programma, Bernardo Iovene e Giulio Valesini”.

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Pubblicato il 8 Novembre 2026