Report, Giulia Presutti rinuncia alla conduzione: “Lascio per amore del programma”

(Adnkronos) – Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione – a quanto apprende l'Adnkronos – è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista questa sera al direttore degli Approfondimenti della Rai Paolo Corsini nella quale spiega che ha preso questa decisione "nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Una trasmissione così amata, che tanto ha dato al pubblico e alla nostra azienda, non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, né credo che il suo futuro possa essere legato a singoli nomi e singole personalità". Presutti, con Daniele Piervincenzi, era stata nominata alla conduzione della trasmissione dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci.

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Pubblicato il 2 Settembre 2026