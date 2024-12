Report, Garante Privacy chiede la registrazione della puntata su Sangiuliano

(Adnkronos) – Il Garante per la protezione dei dati personali, si legge in una nota, "a seguito della ricezione di nuove segnalazioni relative alla diffusione di informazioni personali riguardanti l’ex Ministro Sangiuliano e la moglie nell’ambito della trasmissione 'Report', ha integrato l’istruttoria già avviata, richiedendo di acquisire la registrazione della trasmissione al fine di completare gli accertamenti di competenza". "L’Autorità ribadisce ai media e siti web di attenersi al più rigoroso rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, al criterio dell’essenzialità dell’informazione", conclude la nota. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Dicembre 2024