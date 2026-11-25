(Adnkronos) – La misura empirica rappresenti il presupposto fondamentale per sostenere la trasformazione del sistema sanitario. “I dati, per orientare davvero le politiche, devono diventare informazioni chiare, accessibili, aggiornate. Per il secondo anno consecutivo, quindi, abbiamo il piacere di mettere a disposizione della comunità professionale, ma soprattutto dei decisori istituzionali, le evidenze scientifiche scaturite dal Rapporto, preziosi dati a supporto delle nostre tesi e le nostre richieste”. Lo ha detto Barbara Mangiacavalli, presidente Fnopi, Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, aprendo i lavori della tavola rotonda di presentazione del secondo ‘Rapporto sulle professioni infermieristiche’, promosso dalla Fnopi in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, nel corso del Forum Risk Management di Arezzo. L’incontro ha riunito ricercatori universitari, vertici della rappresentanza professionale e dirigenti dei servizi distrettuali per analizzare il report che integra i dati ufficiali di Ragioneria Generale dello Stato, Istat, AlmaLaurea e CoGeAps con i risultati di due indagini nazionali condotte su infermieri e cittadini.

Il rapporto redatto dalla Scuola Superiore Sant’Anna, coordinato Sabina Nuti, è stato illustrato partendo dall’analisi dell’assetto strutturale e demografico della professione. Lorenzo Taddeucci, componente del team di ricerca della stessa scuola, ha approfondito i dati sull’organico e sul progressivo invecchiamento del personale, ricordando che l’Italia conta 6,9 infermieri ogni 1.000 abitanti a fronte di una media Ocse di 9,2, con un rapporto infermieri/medici fermo a 1,42 e il 66,2% dei professionisti con un’età superiore ai 40 anni. “I dati mostrano che l’82% dei cittadini attesta la massima fiducia nelle competenze degli infermieri – ha spiegato Taddeucci – Tra gli infermieri il 26% si sente pienamente realizzato contro un 33% che dichiara insoddisfazione e il 31% ritiene che le proprie competenze siano poco valorizzate, con un picco di insoddisfazione nella fascia tra i 30 e i 44 anni, e il 54% valuta la possibilità di cambiare contesto lavorativo”.

L’approfondimento sui modelli di pratica, sulla governance e sui risultati del Discrete Choice Experiment è stato presentato dalla ricercatrice della Scuola Superiore Sant’Anna Angela Durante, che si è soffermata sull’orientamento degli infermieri verso un riequilibrio dell’attività lavorativa, con la volontà di destinare il 48% del tempo alla prevenzione e alla promozione della salute. “Gli infermieri sono pronti ad assumere maggiore autonomia clinica e responsabilità nella gestione dei cronici – ha sottolineato Durante – ma le risposte aperte dimostrano che l’ostacolo principale non è la responsabilità, ma il sovraccarico assistenziale e il mancato riconoscimento economico e professionale. Sul piano strategico della governance si registrano progressi, come la crescita a 2,2 dirigenti ogni 1.000 infermieri e l’inclusione dell’infermiere di famiglia e comunità in 12 Regioni, ma resta da superare un Glass Ceiling Index pari a 1,25 per garantire una reale equità nelle 48 posizioni dirigenziali mappate”.

Il tema della relazione con la cittadinanza e della person-centred care, affrontato nel sesto capitolo, è stato presentato dal ricercatore Nicola Spezia della Scuola Superiore Sant’Anna. Spezia ha mostrato come la percezione degli utenti sia ampiamente favorevole sull’atteggiamento empatico, con il 76% di giudizi positivi per l’ascolto e l’83% per il rispetto della dignità, evidenziando al contempo la persistenza di resistenze culturali nel momento in cui si ipotizza l’evoluzione del ruolo professionale. “Dalle risposte della popolazione emerge una distanza evidente tra il riconoscimento dell’impegno infermieristico e l’accettazione del task shifting – ha evidenziato il ricercatore – Il 65% dei cittadini ritiene ancora che l’infermiere debba agire su prescrizione medica e il 39% accetterebbe prescrizioni dirette di vaccini o esami. Dati che rendono evidente come l’evoluzione dell’autonomia infermieristica debba essere accompagnata da un forte investimento culturale verso la popolazione”.

Le conclusioni della giornata sono state tracciate dal consigliere della Fnopi Nicola Draoli, che ha delineato le priorità strategiche per il futuro della professione e del Servizio sanitario nazionale, richiamando l’urgenza di interventi strutturali sui contesti organizzativi per trattenere i professionisti nel sistema pubblico e valorizzarne il percorso di studi accademico. “I dati del Rapporto Sant’Anna – ha concluso Draoli – ci offrono centinaia di connessioni e suggestioni. Ci indicano la meta, e a noi spetta costruire la strada. Ci mostrano l’estrema variabilità e dinamicità della professione, a livello geografico e generazionale. E ci consegna l’onere di procedere nelle riforme che come Fnopi stiamo già portando avanti, consapevoli che sono riforme che si innestano proprio in questa diversità, in un momento storico turbolento. Consapevoli che nella turbolenza si aprono però scorci spesso più luminosi”.

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Pubblicato il 25 Novembre 2026