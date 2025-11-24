Renzi entra nel Cda della società israeliana Enlivex

(Adnkronos) – Matteo Renzi è entrato nel consiglio di amministrazione di Enlivex Therapeutics, biotech israeliana quotata al Nasdaq di Wall Street e alla borsa di Tel Aviv. Lo si legge in una nota. L'ex presidente del Consiglio, attuale senatore e leader di Italia viva, seguirà lo sviluppo di un progetto legato alla blockchain. "Desidero dare il benvenuto a Matteo Renzi nel Consiglio di Amministrazione di Enlivex e non vedo l'ora di lavorare insieme a lui per creare valore per gli azionisti di Enlivex", ha dichiarato Shai Novik, presidente del Consiglio di Amministrazione di Enlivex. "Sono felice di entrare a far parte del consiglio di amministrazione di Enlivex, un'azienda biotecnologica con una visione strategica per il futuro", dice il leader di Italia Viva. "Vedo un potenziale reale nelle tecnologie blockchain e nell'emergere di modelli basati sulla previsione che incoraggiano una maggiore chiarezza, partecipazione, trasparenza e visione a lungo termine".

Pubblicato il 24 Novembre 2025