Renzi e Calenda “sconquassano” il centrosinistra di Emiliano e Decaro

E’ scaduto alle ore 20 di ieri sera il termine per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni politiche del 25 settembre prossimo. Nella nostra regione non ci sono grosse novità rispetto alle voci sulle candidature che già circolavano da qualche giorno nella girandola di nomi delle diverse formazioni politiche, sia nei collegi dell’uninominale che per quelli del plurinominale. Quindi, dopo il deposito delle liste dei partiti anche in Puglia inizierà la campagna elettorale sul territorio sia delle singole forze politiche che per i diversi candidati presenti sia nei listini bloccati che nei collegi dell’uninominale. Anche se questi ultimi di fatto saranno quelli che più dei colleghi del plurinominale dovranno essere presenti sui territori dei rispettivi collegi elettorali, perché per essi – contrariamente a quelli dei collegi del plurinominale – l’unica possibilità di elezione è quella di riuscire a prendere più voti di ogni loro concorrente di collegio. Alle elezioni di fine settembre la Puglia sarà ancora una volta attenzionata speciale nel panorama politico nazionale, poiché – come è noto – è una regione che da quasi due decenni è divenuta a livello locale una roccaforte del centrosinistra, però tale schieramento alle politiche è sempre finito al fondo della classifica in questa realtà anche da quando il Comune di Bari, prima, che la Regione, dopo, sono amministrati dal centrosinistra di Emiliano e Decaro. Infatti, come si ricorderà, alle ultime elezioni politiche del 2018 la coalizione di centrodestra (Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia) pur non riuscendo a primeggiare in Puglia, come in tutte le atre precedenti politiche susseguitesi dal 1994 in poi, riuscì comunque ad avere più seggi della coalizione centrosinistra ed entrambe furono surclassate dal M5S, che riuscì a conquistare, tra deputati e senati, ben 42 seggi dei 62 totale da eleggere nella nostra regione. Questa volta, invece, i seggi a disposizione in Puglia sono – come è noto – complessivamente 40, a causa della riduzione dei parlamentari varata con la modifica della norma costituzionale confermata dal referendum popolare del 20 e 21 settembre del 2020. E di questi 40 seggi, 27 sono per la Camera e 13 per il Senato. In particolare 10 deputati saranno scelti nel sistema maggioritario con l’uninominale ed i restanti verranno eletti nel proporzionale con il metodo dei listini plurinominali bloccati, suddivisi però su base provinciale in quattro collegi. Invece, i 13 senatori saranno scelti 5 con il sistema maggioritario ed 8 con quello proporzionale composto in un unico collegio regionale. Pertanto, questa volta sulla nostra regione saranno puntati i riflettori di tutte le forze politiche in campo ancor di più che in passato, considerato che in Puglia per le politiche del prossimo 25 settembre di “scommesse” politiche ce ne sono diverse, sia nel campo del centrosinistra che in quello del centrodestra e financo del M5S. Infatti, nel centrosinistra si giocherà la partita del Pd di Enrico Letta, che in Puglia ha totalmente delegato al responsabile nazionale degli enti locali, il deputato biscegliese Francesco Boccia, che a sua volta si è affidato al duo “Emiliano-Decaro” per la formazione delle liste del Pd nella nostra regione. Liste che – come è noto – potrebbero subire nel risultato uno sconquasso a seguito non solo del forte malcontento cretosi per il modo in cui sono state composte e per due parlamentari uscenti esclusi (Dario Stefano, Miche Bordo ed Assuntela Messina), ma anche a causa della concorrenza che potrebbero subire a seguito della presenza in campo in maniera autonoma di un’altra lista progressista, qual è per l’appunto quella di Azione ed Italia Viva insieme, che ha raggruppato due leader ex Pd, Carlo Calenda e Matteo Renzi, entrambi acerrimi avversari del governatore pugliese, Emiliano, già al tempo in cui essi erano sotto l’insegna del Pd. E, poiché la “battaglia” elettorale questa volta anche in Puglia non può essere combattuta senza esclusioni di colpi, a scendere direttamente in campo in Puglia ci sono sul fronte del centrodestra sia Giorgia Meloni per Fdi che Matteo Salvini per la Lega. E per il M5S non poteva certo mancare il suo nuovo leader, Giuseppe Conte, che – come è noto – è pugliese di origine, oltre che nella nostra regione (a San Giovanni Rotondo) è tuttora radicato con la famiglia di appartenenza. Però, ciò che emerge già dalla lettura delle candidature è che alcuni degli esponenti più rappresentativi del civismo pugliese che nel alle regionali del 2020 sono stati determinanti per la riconferma del governatore uscente, Emiliano, a queste politiche non sono più compatti nel sostegno al centrosinistra ed alcuni di questi sono addirittura candidati su fronti opposti a quello di cui tuttora fanno parte a livello di Regione Puglia. E’ questo il caso del neo calendiano Massimo Cassano e del consigliere regionale Massimiliano Stellato, entrambi presenti nelle liste di Calenda, Mentre l’assessore regionale al Personale, Gianni Stea, è candidato al Senato con “Noi di centro” di Clemente Mastella. Insomma, il tanto decantato civismo pugliese da parte del governatore Emiliano è praticamente in diaspora. Ora non resta che attendere il 26 settembre per scoprire come si regoleranno effettivamente i pugliesi nelle urne e, soprattutto, quale sarà la percentuale di coloro che si recheranno al voto.

Giuseppe Palella

