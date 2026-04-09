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Renzi critica, la reazione di Meloni al Senato: “Mai attaccato mia famiglia? Nooo…”

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(Adnkronos) –
Matteo Renzi attacca, Giorgia Meloni replica. A voce alta, a gesti, anche se il microfono ce l'ha il leader di Italia viva. In aula al Senato, dopo l'informativa della presidente del Consiglio, tocca ai senatori replicare. Quando la parola passa a Matteo Renzi, l'ex premier non risparmia critiche al governo. "Sa qual è la differernza tra voi e noi? Io non ho mai attacco il presidente del Consiglio per suo padre, sua madre o la sua famiglia", dice Renzi rivolendosi alla presidente del Consiglio. La premier, che fino a lì aveva ascoltato prendendo appunti, alza gli occhi, scuote la testa diverse volte e lascia partire un lungo "noooooooo", più volte, senza equivoci. Poi continua a rintuzzare gli affondi rivolgendosi ai ministri che le siedono intorno. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Aprile 2026

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