‘RentVolution’ su emergenza abitativa: domani in Senato l’incontro promosso da SoloAffitti

(Adnkronos) – E' dedicato all’emergenza abitativa in Italia 'RentVolution', un incontro in calendario domani al Senato, promosso da SoloAffitti con l’obiettivo di affrontare il problema "coinvolgendo tutti gli attori del sistema" per dimostrare che "offrendo spunti fattivi e percorsi attuabili, è possibile abbattere tutti gli ostacoli che, ad oggi, si frappongono tra domanda ed offerta". "L’evento – si spiega in una nota – rappresenta un’opportunità, nel cuore delle istituzioni, per riunire i principali attori dell’industria immobiliare, tra cui professionisti, investitori e istituti di credito, al fine di esaminare e discutere le attuali dinamiche, le sfide e le prospettive del mercato immobiliare delle locazioni". Nel contesto italiano, infatti molte proprietà immobiliari rimangono vuote e prive di un utilizzo mentre un numero crescente di persone è alla ricerca di un luogo dove costruire la propria vita. L’obiettivo dell'evento è dunque quello di portare all’attenzione del Senato una proposta per la riforma organica del mondo della locazione. L'evento prevede un primo confronto sulla situazione attuale del mondo della locazione, con dati e inquadramento socio economico. Segue un tavolo di analisi su filoni di intervento e priorità di azione seguito da una discussione sul 'futuro dell'affitto: strumenti e progetti'. All'incontro intervengono la senatrice Elena Murelli, Silvia Spronelli, Fondatrice di SoloAffitti, Francesca Zirnstein, Presidente di Scenari Immobiliari, Antonello Garzoni, Rettore dell’Università LUM, Benedetta Bonifati, Vice Presidente ANCE Roma – Acer, Giorgio Spaziani Testa, Presidente Confedilizia, GianBattista Baccarini, Presidente FIAIP e Davide Albertini Petroni, Presidente di Confindustria Assoimmobiliare. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Ottobre 2023