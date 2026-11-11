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Renna (Fastweb+Vodafone): “”Aziende di Tlc devono evolvere, non solo più cavi e antenne”

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“Finalmente disponiamo delle tecnologie necessarie per rendere le reti capaci di identificare le minacce e i problemi e di risolverli in maniera del tutto autonoma”. Lo afferma Walter Renna, CEO di Fastweb+Vodafone, intervenuto a Ericsson Imagine Italy 2026, l’evento organizzato da Ericsson a Roma, presso la Sala delle Colonne all’Eur, dedicato all’evoluzione delle reti mobili nell’era dell’intelligenza artificiale.


Pubblicato il 11 Novembre 2026

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