Renée Zellweger torna a essere Bridget Jones: “Simbolo di donne insicure” – Video

(Adnkronos) – Bridget Jones è tornata. Il nuovo capitolo, 'Bridget Jones – Un amore di ragazzo' (con la regia di Michael Morris) è nelle sale da oggi. Lei è sempre la stessa: impacciata e disordinata, ma con nuove consapevolezze. Rimasta vedova quattro anni prima, quando Mark Darcy (Colin Firth) è stato ucciso in una missione umanitaria in Sudan. Ora è una madre single, impegnata a crescere da sola i suoi figli. In uno stato di limbo emotivo, cresce i suoi figli con l'aiuto dei suoi fedeli amici tra cui la sua vecchia fiamma, Daniel Cleaver (Hugh Grant). Spronata dai suoi amici e dalla sua ginecologa, la Dottoressa Rawlings (il premio Oscar Emma Thompson) – a intraprendere un nuovo percorso nella vita e in amore, Bridget torna a lavorare e prova persino a usare le App di incontri, dove presto viene corteggiata da un uomo più giovane e affascinante (Leo Woodall). Nel tentativo di bilanciare lavoro, famiglia e amore, Bridget affronta il giudizio delle mamme perfette a scuola, si preoccupa per Billy che soffre per l'assenza del padre e si imbatte in una serie di incontri imbarazzanti con il razionale insegnante di scienze di suo figlio (il candidato all'Oscar Chiwetel Ejiofor).



Pubblicato il 27 Febbraio 2025