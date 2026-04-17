Renault Twingo torna a Milano: arte e mobilità alla Design Week

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Renault sceglie la Milano Design Week 2026 per raccontare un ritorno che punta dritto all’immaginazione. Nel cuore di Brera, tra installazioni e sperimentazioni creative, il marchio francese porta in scena un progetto che trasforma la città in uno spazio sospeso, dove realtà e suggestione si fondono. L’obiettivo è semplice ma ambizioso: offrire una nuova prospettiva sulla mobilità urbana. Protagonista di questo racconto è Renault Twingo E-Tech Electric, reinterpretata non solo come city car, ma come simbolo di leggerezza e libertà quotidiana. L’auto diventa parte integrante di un’installazione che richiama un ambiente naturale immaginario, fatto di riflessi, tonalità verdi e atmosfere oniriche. Un invito a rallentare, osservare e riscoprire il piacere delle piccole cose. Il progetto porta la firma di Marcantonio, artista e designer noto per la capacità di unire natura e concetto in opere dal forte impatto visivo. In questo contesto, la visione creativa si intreccia con quella industriale, dando vita a un racconto in cui arte e mobilità dialogano senza barriere. Renault utilizza così il linguaggio del design per rafforzare il proprio posizionamento in un momento di trasformazione del settore. La strategia punta su un approccio concreto all’elettrificazione, affiancando soluzioni ibride ed elettriche per accompagnare la transizione energetica. In questo scenario, Twingo rappresenta una proposta pensata per la città, capace di coniugare accessibilità e identità. La scelta della Design Week non è casuale. Milano diventa il luogo ideale per intercettare un pubblico attento a innovazione e creatività, offrendo un’esperienza che va oltre il prodotto. L’installazione, ospitata presso l’Rnlt Store in Corso Garibaldi, si inserisce perfettamente nel tessuto urbano, contribuendo a rendere il design un elemento vivo e condiviso. Con questo progetto, Renault dimostra come l’auto possa ancora emozionare, non solo per le prestazioni o la tecnologia, ma per la capacità di raccontare storie. Una direzione che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici, trasformando la mobilità in un’esperienza più umana e coinvolgente.

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Pubblicato il 17 Aprile 2026