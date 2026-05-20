Renault Niagara: il pick-up che rafforza la strategia globale Renault

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Renault accelera la propria offensiva internazionale e sceglie un nome evocativo per il nuovo pick-up destinato al mercato latinoamericano: Renault Niagara. Un modello che punta su robustezza, tecnologia e versatilità, inserendosi nel piano strategico futuREady con cui la Casa francese lancerà 14 nuovi modelli fuori dall’Europa entro il 2030. Il nome Niagara non è stato scelto casualmente. Renault ha voluto legare il nuovo pick-up a concetti di energia, potenza e libertà. Di origine amerindiana, Niagara richiama infatti il fragore dell’acqua e la vastità dei territori naturali, elementi che ben rappresentano il carattere del veicolo. Per Sylvia dos Santos, Responsabile della Strategia Naming del marchio Renault, il nome racchiude la promessa di un mezzo pensato sia per il lavoro quotidiano sia per il tempo libero, capace di adattarsi a molteplici utilizzi grazie a un’impostazione pratica ma al tempo stesso moderna. Ispirato al Concept svelato nel 2023, il nuovo pick-up sarà assemblato nello stabilimento Renault di Cordoba, in Argentina, e verrà presentato ufficialmente il 10 settembre 2026. La commercializzazione nei mercati dell’America Latina inizierà entro la fine dello stesso anno. Renault punta molto sull’area latino-americana, considerata strategica per la crescita del Gruppo. Con Niagara, il marchio amplia ulteriormente una gamma recentemente rafforzata anche dai lanci di Renault Boreal e Renault Kardian.



Renault Niagara nasce con l’obiettivo di coniugare un’estetica possente con contenuti tecnologici avanzati e una forte attenzione al comfort. Il nuovo pick-up promette abitabilità generosa, grande versatilità e soluzioni dedicate sia alla mobilità professionale sia all’utilizzo familiare e ricreativo.

Jan Ptacek, VP Renault Brand LCV Business Unit, afferma che il pick-up è stato progettato per rispondere alle esigenze dei clienti latinoamericani che cercano un veicolo spazioso, pratico e adatto a differenti contesti d’uso.

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Pubblicato il 20 Maggio 2026