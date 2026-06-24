Renault Megane E-Tech Electric si rinnova: più efficiente e connessa

(Adnkronos) – Renault aggiorna la propria compatta elettrica con una serie di novità che interessano stile, tecnologia e prestazioni. La nuova Renault Megane E-Tech Electric nasce per affrontare un mercato sempre più competitivo, mantenendo i punti di forza che ne hanno decretato il successo e introducendo soluzioni capaci di migliorare l’esperienza quotidiana degli automobilisti. Le modifiche estetiche sono immediatamente visibili. Il frontale della nuova Renault Megane E-Tech Electric adotta una nuova firma luminosa e un paraurti ridisegnato che enfatizza il carattere sportivo della vettura. Anche il posteriore beneficia di dettagli aggiornati, mentre i nuovi cerchi da 19 e 20 pollici contribuiscono a rafforzarne la presenza su strada. Una delle principali novità riguarda il sistema di alimentazione. La nuova batteria da 67 kWh utilizza una tecnologia di ultima generazione che permette di incrementare l’efficienza energetica e raggiungere fino a 500 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP. Migliorano anche le prestazioni di ricarica. La potenza massima in corrente continua sale a 165 kW, consentendo di recuperare rapidamente energia durante i viaggi più lunghi. Un aggiornamento che rende la compatta francese ancora più versatile sia negli spostamenti urbani sia nelle percorrenze extraurbane. L’abitacolo continua a puntare sul sistema openR con doppio display digitale e servizi Google integrati. Navigazione, gestione dell’autonomia e pianificazione delle soste di ricarica sono gestite attraverso un’interfaccia intuitiva che semplifica l’utilizzo quotidiano dell’auto. Tra le novità spiccano il riconoscimento automatico del conducente, la funzione One Pedal e numerosi sistemi di assistenza alla guida che migliorano comfort e sicurezza. Con questa evoluzione, Renault Megane E-Tech Electric conferma la propria vocazione tecnologica e si propone come una delle compatte elettriche più complete del mercato, capace di combinare autonomia, connettività e piacere di guida in un’unica proposta.

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Pubblicato il 24 Giugno 2026