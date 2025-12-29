Renault Group presenta una nuova generazione di oli motore

(Adnkronos) –

Renault Group rafforza il proprio impegno verso un’industria più sostenibile introducendo una nuova linea di lubrificanti sviluppati con Castrol e formulati con oli base rigenerati. Si tratta di prodotti pensati per garantire protezione, efficienza e piena conformità alle specifiche tecniche del costruttore, mantenendo al tempo stesso un’impronta di carbonio inferiore rispetto agli oli tradizionali. Il primo lubrificante disponibile è l’olio conforme alla specifica RN17 5W-30, oggi già nelle concessionarie europee. Questa formulazione copre oltre il 50% dei veicoli Renault Group circolanti in Europa, diventando il punto di partenza di una gamma che, entro il 2026, includerà anche i prodotti dedicati alle specifiche RN720 e AN2022. In questo modo il costruttore diventerà l’unico player del settore a proporre un’offerta completa di oli premium basati su tecnologie rigenerate. Per ottenere basi rigenerate di qualità elevata, gli oli esausti vengono sottoposti a un processo di raffinazione avanzato capace di restituire caratteristiche paragonabili a quelle delle basi vergini. Grazie all’esperienza tecnica di Castrol, i nuovi prodotti rispettano i requisiti di Renault Group e garantiscono stabilità, protezione del motore e continuità della garanzia. Il vantaggio ambientale è rilevante: la riduzione della carbon footprint varia tra il 13% e il 24% a seconda della formulazione, contribuendo a una gestione più responsabile delle risorse e a un minor ricorso a petrolio grezzo. L’impiego di basi rigenerate consente inoltre di incrementare il tasso di riciclo degli oli esausti e di diminuire la quantità di rifiuti prodotti dal settore. Per Renault Group l’introduzione di questa gamma rappresenta una tappa strategica, dimostrando che prestazioni, affidabilità e sostenibilità possono coesistere senza rinunce. Anche per Castrol questa collaborazione segna un ulteriore passo nella direzione di lubrificanti ad alta efficienza pensati per un mercato sempre più sensibile al tema dell’impatto ambientale.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Dicembre 2025