Renault E-Tech Full Hybrid: l’evoluzione dell’ibrido

(Adnkronos) –

Renault continua a guidare l’innovazione nella mobilità sostenibile, proponendo una gamma di veicoli elettrificati capace di rispondere a ogni esigenza. Con oltre 15 anni di esperienza nei veicoli elettrici, la Casa francese ha sviluppato la tecnologia E-Tech Full Hybrid, una soluzione avanzata che abbina efficienza, piacere di guida e accessibilità. La strategia Renault punta su due linee parallele: veicoli full electric e full hybrid. La gamma ibrida include modelli come Clio, Captur, Austral, Symbioz, Espace e Rafale, offrendo soluzioni per ogni segmento. L’approccio E-Tech non è una semplice elettrificazione del motore termico, ma un sistema progettato da zero, ispirato direttamente dalla Formula 1.



Ne è nata una trasmissione multimode con innesti frontali, priva di frizione, che lavora in sinergia con due motori elettrici e un motore termico, garantendo partenze sempre in elettrico, consumi ridotti e guida fluida. Il sistema ibrido è protetto da oltre 150 brevetti e utilizza un’architettura serie-parallelo, ottimizzando l’utilizzo di energia e abbattendo le emissioni di CO2. In città, permette di viaggiare fino all’80% del tempo in modalità elettrica, riducendo i consumi fino al 40% rispetto a un veicolo benzina tradizionale. L’autonomia totale può superare i 1.000 km (ciclo WLTP), a seconda del modello. Due le varianti principali: • i modelli da 145 CV utilizzano un motore benzina aspirato 1.6 con batteria da 1,2 kWh • quelli da 200 CV adottano un tre cilindri turbo 1.2 con batteria da 2 kWh. In entrambi i casi, la frenata rigenerativa è regolabile: tramite leva del cambio (modalità B) per i 145 CV, o con palette al volante nei 200 CV, permettendo di adattare il recupero di energia al proprio stile di guida. Con E-Tech Full Hybrid, Renault rende la tecnologia elettrificata accessibile, efficiente e divertente. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Marzo 2025