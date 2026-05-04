Renault e LEGO, la R5 Turbo 3E diventa un progetto dei fan

(Adnkronos) –

Renault sceglie di puntare sull’entusiasmo degli appassionati per dare nuova vita a un’icona reinterpretata in chiave moderna. Il progetto LEGO dedicato alla Renault 5 Turbo 3E nasce dall’iniziativa di un fan, ma oggi riceve il sostegno diretto della Casa francese, pronta a coinvolgere il pubblico per portarlo verso una possibile produzione ufficiale. Alla base c’è una replica realizzata con circa 1.200 mattoncini LEGO, frutto di oltre cento ore di lavoro. Il modello riproduce in scala la mini-supercar elettrica da 555 cavalli, una delle interpretazioni più radicali della nuova visione Renault. L’attenzione ai dettagli è evidente nelle proporzioni, nell’assetto e nelle linee tese, che richiamano lo spirito originale degli anni Ottanta reinterpretato in chiave contemporanea. L’iniziativa si sviluppa sulla piattaforma LEGO Ideas, dove i progetti dei fan possono trasformarsi in prodotti reali. Per accedere alla fase successiva sono necessarie 10.000 firme, un traguardo che rappresenta il vero banco di prova per questa creazione. Renault ha deciso di sostenere attivamente la campagna, invitando appassionati e curiosi a contribuire alla sua diffusione. Il valore dell’operazione va oltre il semplice oggetto da collezione. La Renault 5 Turbo 3E è già un simbolo di reinterpretazione moderna, con una produzione limitata della vettura reale che ne rafforza l’esclusività. La versione LEGO amplia invece il pubblico potenziale, rendendo accessibile un modello altrimenti destinato a pochi. Dietro il progetto c’è un ingegnere britannico, spinto dalla passione per il design e dalla ricerca della precisione. Il suo lavoro è il risultato di anni di sperimentazione e di un approccio quasi artigianale alla costruzione con i mattoncini. Il successo iniziale dimostra quanto il legame tra auto iconiche e cultura pop sia ancora fortissimo. Se il progetto raggiungerà il numero necessario di sostenitori, potrà essere valutato ufficialmente e trasformato in un set LEGO disponibile a livello globale. Un passaggio che segnerebbe il punto d’incontro tra creatività individuale, industria e community.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Maggio 2026