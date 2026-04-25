Renault Clio GPL: più autonomia e cambio automatico

(Adnkronos) – La Renault Clio aggiorna la propria gamma con una proposta che guarda alla concretezza del mercato italiano. L’arrivo della motorizzazione bifuel benzina/GPL Eco-G 120 CV con cambio automatico EDC rappresenta una risposta diretta alle esigenze di chi cerca costi di gestione contenuti senza rinunciare al comfort. La nuova unità presente sulla Renault Clio deriva dal noto tre cilindri turbo da 1,2 litri, ma introduce miglioramenti significativi rispetto al precedente Eco-G 100. La potenza sale a 120 CV e la coppia raggiunge i 200 Nm, valori che si traducono in una maggiore elasticità nella guida quotidiana. Il vero punto di forza della nuova Renault Clio Eco-G 120 è l’autonomia complessiva. Grazie alla doppia alimentazione e alla presenza di due serbatoi separati, la percorrenza totale arriva fino a 1.450 km, un dato che nel segmento fa la differenza. Il serbatoio GPL cresce del 25% rispetto alla generazione precedente, passando da 40 a 50 litri, mentre quello della benzina mantiene una capacità di 39 litri. Un altro elemento chiave è il cambio automatico a doppia frizione EDC, che migliora il comfort di marcia grazie a cambiate rapide e senza interruzioni di coppia. Le levette al volante permettono comunque un controllo manuale quando necessario, offrendo un compromesso interessante tra comodità e coinvolgimento alla guida. Dal punto di vista tecnico, il sistema bifuel è progettato fin dall’origine per funzionare a GPL, con integrazione direttamente in fabbrica. Il serbatoio è collocato al posto della ruota di scorta, senza penalizzare lo spazio nel bagagliaio, mantenendo quindi la praticità d’uso.

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Pubblicato il 25 Aprile 2026