Renato Veiga, chi è il nuovo colpo della Juventus

(Adnkronos) – La Juventus piazza un altro colpo nel calciomercato di gennaio 2025. Secondo le news delle ultime ore, dopo aver accolto Alberto Costa e Kolo Muani, i bianconeri rinforzano ancora la difesa con Renato Veiga, giovane portoghese in arrivo dal Chelsea. Il giocatore, su cui era forte anche l'interesse della Lazio, arriva in prestito secco e oneroso, quasi 5 milioni di euro, fino al prossimo giugno. Ma chi è Veiga?



Renato Veiga è un terzino sinistro portoghese di appena 21 anni, classe 2003, che può occupare più ruoli difensivi. La sua duttilità è uno dei fattori che ha convinto la Juventus a investire, anche se soltanto per sei mesi, su di lui, con il giocatore che, oltre che sulla fascia sinistra, può essere impiegato da centrale, braccetto in una difesa a tre e addirittura da mediano. Veiga ha iniziato a giocare nel settore giovanile dello Sporting Lisbona, che lo cresce fino a convocarlo in prima squadra. Ruben Amorim, oggi allenatore del Manchester United, non lo fa mai esordire e Renato vola in prestito in Bundesliga, all'Augsburg, prima di essere acquistato dal Basiliea per circa 5 milioni. L'annata in Svizzera gli vale la chiamata del Chelsea, che per lui investe 14 milioni nel luglio scorso. La stagione in Blues però è stata deludente, con Maresca che lo utilizza praticamente soltanto in Conference League e con Veiga che raccoglie 18 presenze, condite però da due gol e un assist. Veiga ha raccolto quest'anno anche tre presenze con la nazionale maggiore del Portogallo, dopo aver giocato in tutte le selezioni giovanili. Ora la Juventus. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Gennaio 2025