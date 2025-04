Rems Accadia, “Opera in ritardo di anni nonostante reiterati annunci della Regione”

“La lunga genesi della Rems di Accadia, nonostante gli annunci del centrosinistra di Emiliano e Piemontese, è ad oggi fatta di soli ritardi. Sia rispetto al cronoprogramma dei lavori, che ancora devono effettivamente iniziare, sia in generale rispetto a un’opera che avrebbe dovuto essere già funzionante da anni”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, all’esito dell’audizione sul tema svoltasi in Prima Commissione alla presenza del direttore amministrativo di Asl Foggia, Michelangelo Armenise: “che ringrazio per le esaustive risposte fornite”, evidenzia De Leonardis.

“Una storia che inizia nel lontano 2014, allorquando la Regione Puglia deliberò l’apertura di un ospedale psichiatrico giudiziario a Torremaggiore che però non riscontrò il favore della comunità locale. Nel 2015 nascono le cosiddette Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (Rems) che in Puglia avrebbero dovuto essere tre suddivise tra le province di Brindisi, Bat e Foggia. Negli anni, purtroppo, l’unica a non essere stata mai attivata è stata quella ricadente in Capitanata e solo dal 2022 Asl Foggia e Regione Puglia hanno dato il via all’iter propedeutico alla realizzazione della Rems nell’ex carcere di Accadia – spiega De Leonardis che prosegue – Siamo al 2025, senza dimenticare che, nel frattempo, la Regione è dovuta correre ai ripari rispetto alle proprie inadempienze inaugurando nel 2023 la Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica (Crap) a Manfredonia con 20 posti letto, gestita dal privato, che sarà attiva sino alla consegna della Rems di Accadia. Di tutta evidenza che, ancora una volta, ci troviamo di fronte alla solita storia di dimenticanza della provincia di Foggia da parte del centrosinistra regionale con l’aggravante che, nel caso di specie, si trattava di dare una risposta tempestiva rispetto all’emergenza psichiatrica nelle carceri dove sono detenuti soggetti che dovrebbero invece essere curati in strutture specifiche. Oggi, 11 anni dopo, al netto dei reiterati annunci, mi aspetto celerità nella effettiva realizzazione di quest’opera rispetto alla quale manterrò alta l’attenzione monitorando l’evolversi della vicenda fino alla sua conclusione”, conclude De Leonardis.



Pubblicato il 9 Aprile 2025