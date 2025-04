Regolamento STEP: al via il 14 maggio le domande per progetti R&S su tecnologie critiche ed emergenti nel Mezzogiorno

(Adnkronos) – Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha ufficializzato i termini e le modalità di presentazione delle domande relative alla misura STEP (STEP PN RIC 2021-27), un'iniziativa strategica volta a incentivare progetti di ricerca e sviluppo (R&S) focalizzati sull'impiego di tecnologie critiche ed emergenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. L'intervento si colloca in coerenza con i settori tecnologici definiti dal regolamento europeo STEP, mirando a rafforzare la competitività e l'innovazione nel tessuto produttivo del Mezzogiorno.

Lo sportello telematico per la presentazione delle istanze, gestito da Mediocredito Centrale S.p.A. per conto del Ministero, sarà operativo a partire dalle ore 10:00 del 14 maggio 2025. Tuttavia, già a partire dal 30 aprile 2025, i soggetti interessati avranno la possibilità di avviare la fase di precompilazione delle domande di agevolazione attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web dedicato: https://fondocrescitasostenibile.mcc.it. Il provvedimento direttoriale del MIMIT, che fa seguito all’adozione del decreto ministeriale del 25 ottobre 2024 a firma del Ministro Adolfo Urso, dispone di una dotazione finanziaria complessiva di 400 milioni di euro, stanziati nell'ambito del “Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività 2021-27”. La platea dei beneficiari ammissibili alle agevolazioni include le imprese di qualsiasi dimensione che, al momento della presentazione della domanda, abbiano depositato almeno due bilanci approvati. I settori di attività ammissibili comprendono le aziende operanti nei comparti industriali, agroindustriali, artigiani, nonché i centri e gli organismi di ricerca attivi nelle regioni target. Le modalità di presentazione dei progetti variano in funzione della loro dimensione economica. I progetti con spese e costi ammissibili compresi tra 1 e 5 milioni di euro dovranno essere presentati obbligatoriamente in forma collaborativa da più soggetti imprenditoriali. Per i progetti di maggiore entità, con spese e costi ammissibili tra 5 e 20 milioni di euro, è ammessa anche la partecipazione di imprese di grandi dimensioni in qualità di singolo soggetto proponente. Gli incentivi previsti dalla misura STEP saranno erogati attraverso una combinazione di finanziamento agevolato e contributo diretto alla spesa. La percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili coperta dagli incentivi è modulata in base alla dimensione dell’impresa proponente, secondo il seguente schema: 35% per le imprese di piccola dimensione; 30% per le imprese di media dimensione; 25% per le imprese di grande dimensione.

Gli organismi di ricerca potranno beneficiare di un contributo diretto alla spesa pari al 60% dei costi e delle spese ammissibili per attività di ricerca industriale e pari al 40% per attività di sviluppo sperimentale, riconoscendo il ruolo cruciale della ricerca nella promozione dell'innovazione tecnologica. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Aprile 2025