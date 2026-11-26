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Il ministero della Difesa britannico ha contattato circa 100mila ex militari, per la prima volta dalla Guerra Fredda, con l’obiettivo di rafforzare la preparazione del Paese in vista di un potenziale conflitto. Lo rivela il Telegraph, secondo cui ai membri della riserva strategica, composta da veterani che possono essere richiamati in servizio in circostanze eccezionali, è stato chiesto di aggiornare i propri recapiti e fornire informazioni sulle attuali occupazioni e sulle competenze professionali acquisite in ambito civile. Ai riservisti è stata inoltre offerta la possibilità di partecipare volontariamente ad attività di addestramento ed esercitazioni militari, tra cui la Steadfast Defender della Nato, prevista per la prossima primavera.

Il ministero della Difesa ha precisato che l’iniziativa non prelude a un’imminente mobilitazione, definendola “un passo concreto per rafforzare la preparazione e la deterrenza, contribuendo a ridurre il rischio di conflitto”. La decisione arriva in un contesto di crescenti minacce da parte della Russia. Il ministro della Difesa, Wes Streeting, che in passato aveva avvertito della necessità per il Regno Unito di essere pronto a una guerra entro mille giorni, ha definito la decisione di contattare i riservisti “una precauzione ragionevole e necessaria”.

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Pubblicato il 26 Novembre 2026