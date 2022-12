Regione, ok del Consiglio al bilancio di previsione 2023 e pluriennale

Il Consiglio regionale ha approvato ieri sera, a tarda ora, il bilancio di previsione 2023 e pluriennale 23-25 della Regione Pugli con 30 voti favorevoli e 15 contrari.

Approvati anche altri emendamenti che costituiscono articoli aggiuntivi al testo tra cui una dotazione finanziaria di 200 mila euro finalizzata alla prevenzione e monitoraggio del tumore ai polmoni in aree maggiormente a rischio ambientale come Crispiano, Statte, Massafra, Taranto, Montemesola, rivolto alla popolazione maschile e femminile tra 40-60 anni. Assegnata – si legge in una nota dell’ufficio stampa dell’assemblea – una somma di 300 mila euro per progetti sperimentali e innovativi rivolti a studenti con disabilita’, al fine di favorire la socializzazione e l’integrazione degli studenti disabili con la comunita’ scolastica e locale, agevolando la loro partecipazione alle opportunita’ culturali, sportive, artistiche e forme di autonomia, inclusione e imprenditoria sociale.Stanziati 300 mila euro come contributo straordinario per l’implementazione urgente della cartellonistica stradale di pericolo attraversamento cinghiali.

Assegnata una dotazione finanziaria di 50 mila euro al Centro di riproduzione equina presso il Dipartimento di veterinaria dell’Universita’ di Bari. Altri 50 mila euro come supporto alle iniziative di rievocazione storica. Un contributo di 150 mila euro al Comune di Altamura per la messa in sicurezza di un edificio scolastico. A partire dal 1 gennaio 2023 al personale Arif si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle funzioni locali.

E’ stato concesso un contributo di 500 mila euro alla parrocchia San Giovanni Bosco in Manduria per opere di manutenzione straordinaria ai fini della realizzazione di un progetto pilota di prevenzione e contrasto del disagio, che preveda la rifunzionalizzazione di campi sportivi, alloggi di prima accoglienza ed altre attivita’ parrocchiali. Previsto un commissario straordinario della Struttura speciale equiparata a direzione di servizio denominata “Avviamento del NUE e delle strutture territoriali di Protezione Civile”. Modificata la norma relativa alla organizzazione e funzionamento del Co.re.com, nella parte della composizione e durata in carica.

Piu’ specificatamente, – viene spiegato – i componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili una sola volta.

