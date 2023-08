Regione, l’attività politica non è ancora ripresa ma le polemiche sì

L’attività politica non è ancora ripresa appieno dopo le ferie agostane (e non ancora concluse!), ma le polemiche, tra il gruppo consigliare pugliese di Fratelli d’Italia ed il governo regionale, sono decisamente ricominciate. Infatti, i consiglieri regionali del gruppo di Fratelli d’Italia, in merito all’avvio del processo partecipativo per la condivisione e arricchimento del documento della strategia regionale #mareAsinistra, finalizzata ad attrarre talenti pugliesi di ritorno, con una nota firma del capogruppo Francesco Ventola hanno dichiarato: “A fantasia sono decisamente i numeri uno” gli esponenti al governo della Regione Puglia. Per poi rilevare che “i programmi regionali hanno sempre titoli affascinanti, pronti per essere utilizzati dai media, ma se lo strumento – come si legge nella nota a firma di Ventola – è la piattaforma istituzionale della Regione Puglia, ‘PugliaPartecipa’, il pensiero” – del gruppo di Fdi – “non può non correre alla legge regionale sulla partecipazione, approvata nella lontana estate del 2017 e mai attuata. O sarebbe meglio dire: attuata a favore dei ‘partecipanti graditi’ al governo Emiliano”. Comunque, si precisa nella nota di Fdi, “avremo tempo e modo per entrare nel merito nell’ultima boutade per attrarre talenti e tenere in Puglia le energie migliori”. Per poi sollecitare l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci di “Con”, a rendicontare prima di annunciare altri programmi. Che cosa? I risultati conseguiti in passato dalla Regione Puglia con le misure bandite con Bollenti Spiriti o Ritorno al Futuro, che per Fdi sarebbero stati “tutti titoli d’impatto, ma poi quanti ragazzi pugliesi che stanno studiando o si sono laureati fuori dalla Puglia sono tornati effettivamente per continuare a studiare ‘a casa’ o una volta laureati hanno trovato lavoro nella nostra regione?” Perché “è sulla base di risultati passati”, considerati “pessimi” dagli esponenti regionali del partito di Giorgia Meloni, “che – a loro avviso – bisognerebbe programmare il futuro” dei giovani della nostra regione. La replica dell’assessore Delli Noci non si è fatta attendere. Infatti, si è dichiarato sorpreso l’assessore di Emiliano allo Sviluppo economico della Puglia, dalleparole del gruppo regionale di Fdi, che a suo avviso sarebbe solo “frutto di un grosso equivoco, probabilmente generato da una mancata lettura del documento preliminare di #mareAsinistra”. Difatti, per Delli Noci, se i rappresentanti di Fdi anziché “affrettarsi a lanciare comunicati, si fossero dati il tempo di leggere il documento, avrebbero senz’altro compreso che #mareAsinistra non è un bando di politiche giovanili, ma la prima strategia regionale integrata che punta a fare della Puglia un polo di attrazione per tutti i talenti”. Una strategia che – per l’assessore Delli Noci – “punta a rendere la nostra regione attrattiva per tutti, giovani pugliesi e non pugliesi, imprese, startup, ricercatori e centri di ricerca attraverso interventi che riguardano tutte le politiche regionali e con risorse pluri-fondo”. “Un obiettivo – ha chiarito inoltre Delli Noci – talmente ambizioso che riteniamo sia necessaria una vera a propria ‘alleanza’ tra soggetti pubblici e privati, un’alleanza tra istituzioni, imprese, università, enti di ricerca, ricercatori, studenti, innovatori, investitori, insomma tra tutti coloro che possono e vogliono contribuire e rafforzare il tema dell’attrattività della Puglia su cui tanto e a più livelli questa Amministrazione regionale sta lavorando” e “che tutti i pugliesi – sempre secondo l’esponente dell’esecutivo Emiliano – possano condividere e sostenere, con idee, proposte e contributi, inclusa l’opposizione”. In conclusione, Delli Noci ha invitato il gruppo di Fdi a discutere dell’obiettivo e sulle possibili proposte che possono arrivare anche dalle opposizioni in un confronto aperto in Consiglio regionale. E ciò al fine di “rendere la Puglia una terra migliore per tutti e un luogo in cui tutti desiderano tornare o venire a vivere”, lasciando da parte tutte le polemiche politiche. Immediata e puntuale anche la controreplica del capogruppo di Fdi alla Regione Puglia, che con una successiva nota alle dichiarazioni dell’assessore all’ Sviluppo economica ha affermato: “Strano modo di interpretare il coinvolgimento da parte dell’assessore Delli Noci. Si è inventato una piattaforma con una serie di buone intenzioni e illusioni alla vigilia di importanti appuntamenti elettorali arrivando a etichettare il nostro mare a “sinistra”, con l’intento di coinvolgere tutto il mondo e solo dopo essere “sgamati” apre al coinvolgimento delle opposizioni”. Invece, ha ribadito Ventola, “Delli Noci deve rendicontare dei Bollenti spiriti, del Ritorno al futuro e di tutti i giovani che hanno fatto scappare dalla Puglia perché il sistema di Emiliano, diciamolo francamente, è un sistema clientelare, fatto di mercato delle vacche e di negazione del merito”. Infatti, il capogruppo di Fdi a conferma della sua tesi ha concluso la controreplica con un interrogativo retorico: “Non è un caso che parlano del mare a sinistra. E perché mai?” Infatti, ha obiettato in fine Ventola: “La Puglia è bagnata da due mari a quale mare si riferiscono?”. Ed a tal proposito il “mare” dell’assessore Delli Noci , come inteso dagli esponenti di Fdi, non può che essere che quello “della politica”.

Giuseppe Palella



Pubblicato il 23 Agosto 2023