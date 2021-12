Regione, in rampa di lancio 52 bandi di concorso per 721 assunzioni

Sono in rampa di lancio 52 bandi di concorso pubblico della Regione Puglia, per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 721 unità a copertura di vari profili professionali (206 nella categoria B3; 306 da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1; 209 unità da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1). Dopo il concorso relativo ai 126 operatori telefonici specializzati da assegnare alla Centrale Unica di Risposta del servizio Numerounico europeo 112 della Regione Puglia, arrivano anche i concorsi per rinforzare gli uffici regionali.

L’Assessorato al Personale ha ultimato le procedure concorsuali a tempo di record e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – dove ci saranno anche le procedure da seguire per l’iscrizione – dei diversi bandi di concorso si avrà oggi 28 dicembre 2021. Il bando resterà aperto fino al 27 gennaio 2022.”Come promesso abbiamo accelerato i tempi per sostituire il personale dipendente in uscita e favorire i giovani pugliesi magari dando loro la possibilità di rientrare dall’estero e dalle Regioni del Nord Italia”, afferma l’assessore regionale al Personale, Gianni Stea che assicura tempi brevissimi per l’espletamento dei concorsi offrendo opportunità significative ai nostri giovani più bravi.

”Come da me promesso, siamo riusciti ad approntare tutto entro il 31 dicembre. Il mio impegno è di arrivare alle assunzioni entro il 31 marzo prossimo – assicura – sperando che non ci siano disagi causati dalla pandemia. Ringrazio comunque i dirigenti e tutto il personale dell’Assessorato per il lavoro profuso in queste settimane. Era da anni che non si facevano concorsi in Regione con questi numeri e con profili professionali moderni in ruoli anche particolarmente delicati. Abbiamo così confermato il piano generale di turn over negli Uffici dell’Ente, necessario per rendere la macchina amministrativa al passo con i tempi e sempre più efficiente”.

