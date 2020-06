Regione e atenei pugliesi pubblicano il Manuale per la ripartenza

Un Manuale per la ripartenza, una guida per vivere nel modo più corretto e prudente l’ormai prossima estate, senza correre rischi ma provando comunque a riprenderci un po’ della normalità che ci siamo lasciati alle spalle. L’ha messo a punto la Regione col supporto scientifico delle università pugliesi (Bari Aldo Moro, Foggia, Salento e Politecnico Bari), del Policlinico di Bari e con l’adesione dell’associazione l’Isola che non c’è, dell’Anci e della Regione Basilicata. La prima di queste guide – suddivise per settori e ambiti sociali – porta il titolo di Regioni Sicure / Turismo e Cultura e rappresenta l’appuntamento a noi più prossimo, poiché ormai da qualche giorno anche in Puglia sono stati riaperti gli accessi alle spiagge e consentito l’utilizzo delle strutture turistico-balneari. Tra gli altri, anche di questo delicato aspetto si è occupata Rosi Prato, ordinaria di Igiene generale e applicata al dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Foggia, individuata per redigere gli aspetti scientifici più delicati e utili della guida: le cautele da osservare nella cd. Fase 2, come scongiurare una nuova ondata di contagi e, di conseguenza, una nuova quarantena obbligatoria. Oltre che da Rosi Prato, all’interno di questo primo volume di Regioni Sicure l’Università di Foggia è rappresentata anche dai docenti Sebastiano Valerio, direttore del dipartimento di Studi umanistici. Lettere, Beni culturali, Scienze della formazione; Danilo Leone, associato di Metodologie della ricerca archeologica; e da Valentina Pasquarella, ricercatrice di Diritto del lavoro. Composta da oltre 180 pagine, la guida Turismo e Cultura della Regione Puglia – realizzata dall’assessorato all’Industria turistica e culturale, retto da Loredana Capone – ospita gli interventi di molti docenti e ricercatori individuati tra gli atenei che compongono il comitato scientifico, accanto ai quali figura anche Pierluigi Lopalco (epidemiologo dell’Università di Pisa nonché coordinatore generale dell’emergenza Covid-19 per la Puglia). Insomma, più che come un monito, la guida va letta come unico strumento tecnico necessario a ribadire che ogni forma di leggerezza potrebbe rivelarsi determinante

Condividi sui Social!